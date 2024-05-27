Интересная задача по ПДД: кому должен уступить водитель красного авто

Динамичная ситуация на дороге — кому должен уступить водитель красного автомобиля
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Какому автомобилю должен дать дорогу водитель красного авто в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только синему грузовику.
- Только белому автомобилю.
- Обязан уступить дорогу обоим ТС.
- Не должно уступать дорогу никому.
Разбор задачи
На участке дороги синий грузовик едет прямо, водитель красного автомобиля намерен перестроиться на крайнюю левую полосу, а водитель белой машины — на крайнюю правую. Выходит, что между красным и белым автомобилями происходит одновременная перестройка.
В таких случаях следует действовать согласно пункту 10.3 ПДД:
"При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".
То есть в изображенной ситуации водитель красного автомобиля, который находится справа от белой машины, имеет преимущество.
Далее водитель красного авто перестраивается в крайнюю левую полосу, по которой двигается синий грузовик. В том же пункте 10.3 ПДД читаем:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
То есть водитель красного автомобиля должен уступить дорогу синему грузовику.
Правильный ответ №1
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