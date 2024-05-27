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Динамичная ситуация на дороге — кому должен уступить водитель красного автомобиля

27 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Интересная задача по ПДД: кому должен уступить водитель красного авто
Кого пропустит водитель красного автомобиля? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Какому автомобилю должен дать дорогу водитель красного авто в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только синему грузовику.
  2. Только белому автомобилю.
  3. Обязан уступить дорогу обоим ТС.
  4. Не должно уступать дорогу никому.

Разбор задачи

На участке дороги синий грузовик едет прямо, водитель красного автомобиля намерен перестроиться на крайнюю левую полосу, а водитель белой машины — на крайнюю правую. Выходит, что между красным и белым автомобилями происходит одновременная перестройка.


Динамическая ситуация на дороге — кому должен уступить водитель красного авто - фото 1

В таких случаях следует действовать согласно пункту 10.3 ПДД:

"При одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель, находящийся слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".

То есть в изображенной ситуации водитель красного автомобиля, который находится справа от белой машины, имеет преимущество.

Далее водитель красного авто перестраивается в крайнюю левую полосу, по которой двигается синий грузовик. В том же пункте 10.3 ПДД читаем:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

То есть водитель красного автомобиля должен уступить дорогу синему грузовику.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
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автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
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