Цікава задача з ПДР: кому має поступитися водій червоного авто

Динамічна ситуація на дорозі — кому має поступитися водій червоного авто
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Якому автомобілю повинен дати дорогу водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише синій вантажівці.
- Лише білому автомобілю.
- Зобов'язаний дати дорогу обом ТЗ.
- Не має давати дорогу нікому.
Розбір задачі
На ділянці дороги синя вантажівка їде прямо, водій червоного автомобіля має намір перестроїтися на крайню ліву смугу, а водій білої машини — на крайню праву. Виходить що між червоним та білим автомобілями відбувається одночасне перестроювання.
У таких випадках потрібно діяти згідно з пунктом 10.3 ПДР:
"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".
Тобто в ображеній ситуації водій червоного автомобіля, який знаходиться праворуч від білої машини має перевагу.
Далі водій червоного авто перестроюється у крайню ліву смугу, по якій рухається синя вантажівка. В тому ж пункті 10.3 ПДР читаємо:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
Тобто водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою синій вантажівці.
Правильна відповідь №1
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