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Динамічна ситуація на дорозі — кому має поступитися водій червоного авто

27 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Цікава задача з ПДР: кому має поступитися водій червоного авто
Кого пропустить водій червоного авто? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Якому автомобілю повинен дати дорогу водій червоного авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише синій вантажівці.
  2. Лише білому автомобілю.
  3. Зобов'язаний дати дорогу обом ТЗ.
  4. Не має давати дорогу нікому.

Розбір задачі

На ділянці дороги синя вантажівка їде прямо, водій червоного автомобіля має намір перестроїтися на крайню ліву смугу, а водій білої машини — на крайню праву. Виходить що між червоним та білим автомобілями відбувається одночасне перестроювання.


Динамічна ситуація на дорозі — кому має поступитися водій червоного авто - фото 1

У таких випадках потрібно діяти згідно з пунктом 10.3 ПДР:

"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".

Тобто в ображеній ситуації водій червоного автомобіля, який знаходиться праворуч від білої машини має перевагу.

Далі водій червоного авто перестроюється у крайню ліву смугу, по якій рухається синя вантажівка. В тому ж пункті 10.3 ПДР читаємо:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Тобто водій червоного автомобіля повинен поступитися дорогою синій вантажівці.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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водійське посвідчення
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