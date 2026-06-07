Десятки авто стоят в пробках в Польшу: очереди на границе Украины

Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в воскресенье, 7 июня, зафиксированы с Польшей, Словакией и Венгрией. На некоторых контрольных пунктах пропуска придется ждать часами. Кроме того, водителям стоит помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 7 июня

Наибольшее количество автомобилей зафиксировано на границе с Польшей. Проезд в Румынию и Молдову свободный.

"Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 65 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 10 л/а, 6 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а.

Как писали Новини.LIVE, при выборе подержанного авто большинство покупателей ориентируются только на показатели одометра, однако сам пробег не отражает реального состояния двигателя. Два автомобиля с одинаковым километражем могут иметь существенно разный уровень износа в зависимости от условий и стиля эксплуатации.

А китайские электромобили активно выходят на рынок Европы, привлекая покупателей более доступной ценой и щедрым уровнем оснащения. В то же время у таких авто есть существенный минус - стремительное снижение стоимости при перепродаже.