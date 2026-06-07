Десятки авто стоят в пробках в Польшу: очереди на границе Украины
Очереди на границе Украины в воскресенье, 7 июня, зафиксированы с Польшей, Словакией и Венгрией. На некоторых контрольных пунктах пропуска придется ждать часами. Кроме того, водителям стоит помнить о возможных перебоях в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 7 июня
Наибольшее количество автомобилей зафиксировано на границе с Польшей. Проезд в Румынию и Молдову свободный.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 65 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 10 л/а, 6 автоб., 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а.
Как писали Новини.LIVE, при выборе подержанного авто большинство покупателей ориентируются только на показатели одометра, однако сам пробег не отражает реального состояния двигателя. Два автомобиля с одинаковым километражем могут иметь существенно разный уровень износа в зависимости от условий и стиля эксплуатации.
А китайские электромобили активно выходят на рынок Европы, привлекая покупателей более доступной ценой и щедрым уровнем оснащения. В то же время у таких авто есть существенный минус - стремительное снижение стоимости при перепродаже.