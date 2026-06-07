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Головна Авто Десятки авто стоять в заторах до Польщі: черги на кордоні України

Десятки авто стоять в заторах до Польщі: черги на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 14:27
Десятки авто стоять в заторах до Польщі: черги на кордоні України
Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у неділю, 7 червня, зафіксовано з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. На деяких контрольних пунктах пропуску доведеться чекати годинами. Крім того, водіям варто памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 7 червня

Найбільша кількість автомобілів зафіксована на кордоні з Польщею. Проїзд до Румунії та Молдови вільний. 

Черги на кордоні з Польщею 7 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 65 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 10 л/а, 6 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 7 червня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 7 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 7 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 7 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, під час вибору вживаного авто більшість покупців орієнтуються лише на показники одометра, однак сам пробіг не відображає реального стану двигуна. Два автомобілі з однаковим кілометражем можуть мати суттєво різний рівень зносу залежно від умов і стилю експлуатації. 

А китайські електромобілі активно виходять на ринок Європи, приваблюючи покупців доступнішою ціною та щедрим рівнем оснащення. Водночас у таких авто є суттєвий мінус — стрімке зниження вартості при перепродажі. 

кордон черги виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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