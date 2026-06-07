Десятки авто стоять в заторах до Польщі: черги на кордоні України
Черги на кордоні України у неділю, 7 червня, зафіксовано з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. На деяких контрольних пунктах пропуску доведеться чекати годинами. Крім того, водіям варто памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 7 червня
Найбільша кількість автомобілів зафіксована на кордоні з Польщею. Проїзд до Румунії та Молдови вільний.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 65 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 10 л/а, 6 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а.
Як писали Новини.LIVE, під час вибору вживаного авто більшість покупців орієнтуються лише на показники одометра, однак сам пробіг не відображає реального стану двигуна. Два автомобілі з однаковим кілометражем можуть мати суттєво різний рівень зносу залежно від умов і стилю експлуатації.
А китайські електромобілі активно виходять на ринок Європи, приваблюючи покупців доступнішою ціною та щедрим рівнем оснащення. Водночас у таких авто є суттєвий мінус — стрімке зниження вартості при перепродажі.