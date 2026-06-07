Десятки авто стоять в заторах до Польщі: черги на кордоні України

Черги на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у неділю, 7 червня, зафіксовано з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. На деяких контрольних пунктах пропуску доведеться чекати годинами. Крім того, водіям варто памʼятати про можливі перебої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 7 червня

Найбільша кількість автомобілів зафіксована на кордоні з Польщею. Проїзд до Румунії та Молдови вільний.

"Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 80 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 65 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 10 л/а, 6 автоб., 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

Читайте також:

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, під час вибору вживаного авто більшість покупців орієнтуються лише на показники одометра, однак сам пробіг не відображає реального стану двигуна. Два автомобілі з однаковим кілометражем можуть мати суттєво різний рівень зносу залежно від умов і стилю експлуатації.

А китайські електромобілі активно виходять на ринок Європи, приваблюючи покупців доступнішою ціною та щедрим рівнем оснащення. Водночас у таких авто є суттєвий мінус — стрімке зниження вартості при перепродажі.