Десять моделей BMW, которые стоит купить подержанными

BMW X3 2022 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка подержанного автомобиля премиум-класса часто превращается в лотерею из-за высокой стоимости обслуживания. Однако недавние исследования показали, что баварская BMW возглавила список самых надежных немецких брендов. Отдельные модели и годы выпуска демонстрируют высокую выносливость и минимальное количество поломок. Эксперты выделили десять лучших вариантов, которые можно смело покупать на вторичном рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Удачные седаны

Среди легковых моделей лидирует шестое поколение BMW третьей серии в кузове F30, особенно после обновления 2016 года. Именно тогда появились новые надежные двигатели серии B, в частности 2-литровый 4-цилиндровый B48 для версии 330i и 3-литровый 6-цилиндровый B58 для 340i. Для длительной эксплуатации также отлично подойдет седьмое поколение третьей серии в кузове G20 2022 года выпуска. Оно получило новый изогнутый дисплей в салоне и самые высокие оценки удовлетворенности от владельцев.

Большой седан BMW пятой серии в кузове G30 2021 года предлагает максимальное разнообразие силовых агрегатов. Для сохранения спокойствия и кошелька рекомендуется отказаться от мощных вариантов V8 в пользу проверенных модификаций 530i или 540i. Также, по возможности, лучше выбирать более простой задний привод, что существенно снизит расходы на плановое обслуживание сложной трансмиссии.

Стильные купе

Компактное 2-дверное купе BMW второй серии в кузове F22 2016 года выпуска занимает нишу классических спортивных автомобилей марки. Благодаря переходу на двигатели серии B оно полностью избавилось от детских болезней предыдущих лет. Автомобиль дарит чистые эмоции от вождения без постоянного ожидания внезапных технических сбоев под капотом.

Современное купе BMW четвертой серии в кузове G22 2022 года выпуска демонстрирует идеальный баланс эффективности. Двигатели этой линейки получили стандартную мягкую гибридную систему на 48 В, которая улучшила отклик на педаль газа. Эта модель выпускается в вариантах обычного купе, 4-дверного Gran Coupe и кабриолета, что добавляет практичности для повседневного использования.

Выносливые кроссоверы

Второе поколение кроссовера BMW X3 в кузове F25 2016 года считается одной из самых прочных машин в своем классе. Под капотом работают бензиновые двигатели серии N, среди которых выделяется экономичный четырёхцилиндровый N20 с расходом около 9,8 л/100 км и мощный 6-цилиндровый N55, расходующий примерно 11 л/100 км. Модели BMW G01 X3 следующего поколения 2021, 2022 и 2023 годов закрепили этот успех, став эталоном надежности среди кроссоверов. Особенно выделяется модель 2022 года версии M40i мощностью 382 л.с., которая получила максимальную оценку пять из пяти за долговечность.

Среднеразмерный кроссовер BMW X5 в кузове G05 2023 года выпуска возглавляет список автомобильных тестов как один из лучших образцов. Модификация xDrive40i с турбированным рядным 6-цилиндровым двигателем является приоритетной для покупки с пробегом. Эта машина получила уникальный двойной идеальный балл за безотказность и комфорт при повседневном использовании, опередив многих конкурентов.

Ранее Новини.LIVE писали о самых надежных двигателях BMW на подержанных автомобилях. Некоторая часть старых моторов демонстрирует невероятную выносливость, тогда как некоторые современные разработки называют эталонными еще на этапе производства.

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