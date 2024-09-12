Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Четверть водителей ошибаются — разрешено ли белому авто повернуть направо arrow

Четверть водителей ошибаются — разрешено ли белому авто повернуть направо

12 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — разрешено ли водителю белого авто повернуть направо
Можно повернуть? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Разрешено ли водителю белого авто повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Четверть водителей ошибаются - разрешено ли водителю белого авто повернуть направо - фото 1

На перекрестке водитель белого автомобиля намерен повернуть направо, находясь на левой полосе дороги.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Но перед перекрестком установлен дорожный знак 4.2 "Движение направо", разрешающий проезд только направо.


Четверть водителей ошибаются - разрешено ли водителю белого авто повернуть направо - фото 2

Под ним расположен еще один знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Что означает, что водитель белого автомобиля выезжает с дороги с односторонним движением на дорогу с двусторонним.

Поэтому во второй части пункта 10.4 ПДД содержится исключение;

"Кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

На рисунке показан именно случай, когда движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части и дорожными знаками, поэтому поворот направо водителю белого автомобиля разрешен.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:51 МИД объявил демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина на ее территории

20:27 Усложнение погодных условий — синоптики предупредили, в каких регионах завтра пройдут дожди

20:20 Главу РПЦ патриарха Кирилла забрала "скорая" после публичного выступления

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

20:00 Изменение принадлежности к ТЦК — какие действия должен выполнить военнообязанный

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:54 Insha Dance Company отправляется в тур по Украине — чем собираются порадовать зрителей

19:52 Зеленский поделился деталями встречи с прокурором Международного уголовного суда

19:39 Отсрочка для педагога — юристы объяснили, как оформить ее дистанционно

19:35 Промоутер Усика рассказал, посетит ли чемпион бой Дюбуа — Джошуа

19:34 Продавал гуманитарные внедорожники — в Тернопольской области задержали сотрудника ТЦК

20:51 МИД объявил демарш Монголии из-за отказа арестовать Путина на ее территории

20:27 Усложнение погодных условий — синоптики предупредили, в каких регионах завтра пройдут дожди

20:20 Главу РПЦ патриарха Кирилла забрала "скорая" после публичного выступления

20:00 Изменение принадлежности к ТЦК — какие действия должен выполнить военнообязанный

19:54 Insha Dance Company отправляется в тур по Украине — чем собираются порадовать зрителей

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:52 Зеленский поделился деталями встречи с прокурором Международного уголовного суда

19:39 Отсрочка для педагога — юристы объяснили, как оформить ее дистанционно

19:35 Промоутер Усика рассказал, посетит ли чемпион бой Дюбуа — Джошуа

19:34 Продавал гуманитарные внедорожники — в Тернопольской области задержали сотрудника ТЦК

Эксклюзив

19:33 Лубинец сообщил, сколько детей на ВОТ ежедневно сталкиваются с риском депортации

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

20:08 Депутат Киевсовета назвал ошибки, допущенные при строительстве тоннеля синей ветки метро

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Text

12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра