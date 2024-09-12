Тестирование по ПДД — разрешено ли водителю белого авто повернуть направо

Можно повернуть? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Разрешено ли водителю белого авто повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля намерен повернуть направо, находясь на левой полосе дороги.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Но перед перекрестком установлен дорожный знак 4.2 "Движение направо", разрешающий проезд только направо.





Под ним расположен еще один знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Что означает, что водитель белого автомобиля выезжает с дороги с односторонним движением на дорогу с двусторонним.

Поэтому во второй части пункта 10.4 ПДД содержится исключение;

"Кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

На рисунке показан именно случай, когда движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части и дорожными знаками, поэтому поворот направо водителю белого автомобиля разрешен.

Правильный ответ №1

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