Тестування з ПДР — чи дозволено водію білого авто повернути праворуч

Чверть водіїв помиляються — чи дозволено білому авто повернути праворуч
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Чи дозволено водію білого авто повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля має намір повернути праворуч, перебуваючи на лівій смузі дороги.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Але перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.2 "Рух праворуч", який дозволяє проїзд лише праворуч.
Під ним розташовано ще один знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Що означає, що водій білого авто виїжджає з дороги з одностороннім рухом на дорогу з двостороннім.
Тому у другій частині пункту 10.4 ПДР міститься виняток;
"Крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
На малюнку зображено саме випадок, коли рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини та дорожніми знаками, тому поворот праворуч водію білого автомобіля дозволено.
Правильна відповідь №1
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