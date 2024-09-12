Тестування з ПДР — чи дозволено водію білого авто повернути праворуч

Можна повернути? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Чи дозволено водію білого авто повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водій білого автомобіля має намір повернути праворуч, перебуваючи на лівій смузі дороги.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Але перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.2 "Рух праворуч", який дозволяє проїзд лише праворуч.





Під ним розташовано ще один знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Що означає, що водій білого авто виїжджає з дороги з одностороннім рухом на дорогу з двостороннім.

Тому у другій частині пункту 10.4 ПДР міститься виняток;

"Крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

На малюнку зображено саме випадок, коли рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини та дорожніми знаками, тому поворот праворуч водію білого автомобіля дозволено.

Правильна відповідь №1

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