Что обещает Toyota 4Runner 2026 года, но не во всех комплектациях

Toyota 4Runner 2026 года. Фото: caranddriver.com

Сергей Якуба Редактор

Легендарный внедорожник Toyota 4Runner получил долгожданное обновление для 2026 модельного года. Автомобиль предлагает широкий выбор из 12 различных комплектаций, от базовых рабочих версий до роскошных вариантов и специальных модификаций для тяжелого бездорожья. Однако тестирование топовой версии Platinum показало, что стремление бренда добавить премиальности не всегда пошло на пользу практичности рамного автомобиля.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Силовые установки

Базовые модификации внедорожника оснащаются 2,4-литровым турбомотором мощностью 278 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Более дорогие версии получили гибридную установку i-FORCE MAX с общей мощностью 326 л.с. Такой силовой агрегат делает акцент на динамике и тяге, а не на максимальной экономии топлива.

Реальный тест-драйв показал средний расход на уровне 12,2 л/100 км, что существенно отличается от официальных заявлений. К тому же гибридная система требует высокооктанового топлива, тогда как обычные турбоверсии спокойно работают на стандартном бензине.

Оснащение салона

В салоне автомобиль получил современную 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и большой 14-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. Приятно, что блок управления климат-контролем и громкостью аудиосистемы оставили в виде физических кнопок и поворотных регуляторов. В комплектации Platinum салон отделан высококачественной кожей, а пассажиры второго ряда получили подогрев сидений.

В то же время проемы задних дверей оказались довольно узкими, что затрудняет посадку. Опциональный третий ряд сидений предлагается только для отдельных модификаций и существенно уменьшает объем багажника. Из-за размещения аккумулятора гибридной системы под полом грузового отсека образовалась заметная ступенька, которая мешает погрузке крупногабаритных грузов.

Поведение на дороге

На асфальте автомобиль демонстрирует классические особенности рамочной машины с высоким центром тяжести. Модификация Platinum оснащается большими 20-дюймовыми дисками и тихими шоссейными шинами, которые обеспечивают комфорт на автобане, но не подходят для сложного бездорожья.

Автомобиль способен буксировать прицеп весом до 2721 кг, а его крыша выдерживает нагрузку до 75 кг во время движения.

Несмотря на хороший набор систем безопасности и высокую надежность, чрезмерное увлечение роскошью делает некоторые версии модели слишком дорогими. Для суровых условий лучше выбирать более простые внедорожные модификации.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Toyota провалила редизайн флагманской модели. Несмотря на амбициозные планы производителя, новый 4Runner получил порцию острой критики за отход от традиционных ценностей надежности и простоты.

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