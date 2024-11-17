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Почему женщины и мужчины водят машину по-разному

17 ноября 2024 14:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Кто лучше водит автомобиль — женщины или мужчины
Сцена в машине. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Кто на самом деле лучше водит автомобиль — женщины или мужчины? Выясним, как стиль вождения, поведение на дороге и другие факторы влияют на эту баталию.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Наука подтверждает тот факт, что мозг обеспечивает мужчинам способность видеть четко далеко, но прямо перед собой. С женщинами все наоборот, у них от природы более развито периферийное зрение, которое у некоторых водителей достигает 180 градусов.

Экстремальная ситуация

Некоторые психологи утверждают, что женщина может нормально управлять транспортом до первых непредсказуемых обстоятельств.

Мужчина в любой ситуации больше верит в себя, он мгновенно начинает просчитывать алгоритмы выхода из нестандартной ситуации. Но именно из-за самоуверенности они гораздо чаще попадают в серьезные аварии.

Женщина в тех же условиях, согласно исследованиям, верит в определенные законы, которые должны сработать в ее пользу сами по себе. Она убеждена, что мотор все равно заведется, а бензин не может окончиться на полпути. Поэтому ДТП с женщинами обычно носят более мягкий характер.

 

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Фото: freepik.com

Ночное видение

Различие восприятия влияет на управление в темное время суток. Женщины могут видеть в темноте лучше мужчин, но у последних лучше развито далекое ночное видение. В то время как водители-женщины иногда страдают из-за неспособности различить, с какой стороны дороги движется встречный транспорт.

Кто как слышит

Мужчины и женщины по-разному слышат. Женщины могут воспринимать сразу несколько звуков, что помогает им лучше ориентироваться. Мужчины более прямолинейны, их уши выбирают важнейший для них звук. Возможно, именно поэтому они чаще женщин переживают, что в машине что-то скрипит или стучит.

Итак, мужчине, чтобы стать хорошим водителем, следует учиться смотреть вокруг себя, а женщине — далеко вперед. Но, независимо от пола, всем нужно хорошо знать Правила дорожного движения.

Ранее мы писали, как женщинам и мужчинам просто и легко защитить от грязи двигатель авто и поддерживать в чистоте подкапотное пространство. Также эксперты рассказали, когда антиблокировочная система тормозов может спровоцировать ДТП, независимо от пола водителя.

ДТП психология авто женщины автомобиль водители стиль мужчины

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