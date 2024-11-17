Хто краще водить автомобіль — жінки чи чоловіки

Чому жінки та чоловіки водять машину по-різному
Хто насправді краще водить автомобіль — жінки чи чоловіки? З'ясуємо, як стиль водіння, поведінка на дорозі та інші фактори впливають на цю баталію.
Про це написав АвтоСвіт.
Різний погляд на дорогу
Наука підтверджує той факт, що мозок забезпечує чоловікам здатність бачити чітко далеко, але просто перед собою. З жінками все навпаки, у них від природи розвиненіший периферійний зір, який у деяких водійок досягає 180 градусів.
Екстремальна ситуація
Деякі психологи стверджують, що жінка може нормально керувати транспортом до перших непередбачуваних обставин.
Чоловік у будь-якій ситуації більше вірить у себе, він миттєво починає прораховувати алгоритми виходу з нестандартної ситуації. Але саме через самовпевненість вони набагато частіше потрапляють у серйозні аварії.
Жінка в тих самих умовах, згідно з дослідженнями, вірить у певні закони, які повинні спрацювати на її користь самі по собі. Вона переконана, що мотор все одно заведеться, а бензин не може закінчитися на півдорозі. Тому ДТП з жінками зазвичай мають м’якший характер.
Нічне бачення
Різниця у сприйнятті впливає на керування у темний час доби. Жінки можуть бачити в темряві краще за чоловіків, але в останніх краще розвинене далеке нічне бачення. Тоді як водії-жінки іноді страждають через нездатність розрізнити, з якого боку дороги рухається зустрічний транспорт.
Хто як чує
Чоловіки та жінки по-різному чують. Жінки можуть сприймати відразу декілька звуків, й це допомагає їм краще орієнтуватись. Чоловіки прямолінійніші, їхні вуха вибирають найважливіший для них звук. Можливо, саме тому вони частіше за жінок переживають, що в машині щось скрипить або стукає.
Отже, чоловіку, щоб стати гарним водієм, слід вчитися дивитися навколо себе, а жінці — далеко вперед. Але незалежно від статі потрібно усім добре знати Правила дорожнього руху.
Раніше ми писали, як жінкам та чоловікам просто та легко захистити від бруду двигун авто та підтримувати у чистоті підкапотний простір. Також експерти розповіли, коли антиблокувальна система гальм може спровокувати ДТП, незалежно від статі водія.
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