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Чому жінки та чоловіки водять машину по-різному

17 листопада 2024 14:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Хто краще водить автомобіль — жінки чи чоловіки
Сцена в машині. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Хто насправді краще водить автомобіль — жінки чи чоловіки? З'ясуємо, як стиль водіння, поведінка на дорозі та інші фактори впливають на цю баталію.

Про це написав АвтоСвіт.

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Різний погляд на дорогу

Наука підтверджує той факт, що мозок забезпечує чоловікам здатність бачити чітко далеко, але просто перед собою. З жінками все навпаки, у них від природи розвиненіший периферійний зір, який у деяких водійок досягає 180 градусів.

Екстремальна ситуація

Деякі психологи стверджують, що жінка може нормально керувати транспортом до перших непередбачуваних обставин.

Чоловік у будь-якій ситуації більше вірить у себе, він миттєво починає прораховувати алгоритми виходу з нестандартної ситуації. Але саме через самовпевненість вони набагато частіше потрапляють у серйозні аварії.

Жінка в тих самих умовах, згідно з дослідженнями, вірить у певні закони, які повинні спрацювати на її користь самі по собі. Вона переконана, що мотор все одно заведеться, а бензин не може закінчитися на півдорозі. Тому ДТП з жінками зазвичай мають м’якший характер.

 

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Фото: freepik.com

Нічне бачення

Різниця у сприйнятті впливає на керування у темний час доби. Жінки можуть бачити в темряві краще за чоловіків, але в останніх краще розвинене далеке нічне бачення. Тоді як водії-жінки іноді страждають через нездатність розрізнити, з якого боку дороги рухається зустрічний транспорт.

Хто як чує

Чоловіки та жінки по-різному чують. Жінки можуть сприймати відразу декілька звуків, й це допомагає їм краще орієнтуватись. Чоловіки прямолінійніші, їхні вуха вибирають найважливіший для них звук. Можливо, саме тому вони частіше за жінок переживають, що в машині щось скрипить або стукає.

Отже, чоловіку, щоб стати гарним водієм, слід вчитися дивитися навколо себе, а жінці — далеко вперед. Але незалежно від статі потрібно усім добре знати Правила дорожнього руху.

Раніше ми писали, як жінкам та чоловікам просто та легко захистити від бруду двигун авто та підтримувати у чистоті підкапотний простір. Також експерти розповіли, коли антиблокувальна система гальм може спровокувати ДТП, незалежно від статі водія.

ДТП психологія авто жінки автомобіль водії стиль чоловіки

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