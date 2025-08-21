Видео
Почему скрипят тормоза после автомойки и как от этого избавиться

21 августа 2025
Скрипят тормоза в авто - как исправить ситуацию
Мойка авто. Фото: AutoKyiv.info

Нередко встречаются случаи, когда после мойки авто тормоза начинают скрипеть. Однако не стоит паниковать.

Об этом пишет Автопилот.

Причины скрипа и как его устранить

"Причина этого акустического феномена кроется в простой химии и физике. Тормозные диски вашего авто изготовлены из чугуна  прочного материала, который, однако, имеет одну особенность: он очень быстро окисляется под действием влаги. Когда вы моете автомобиль, особенно с использованием моек высокого давления, вода неизбежно попадает на тормозные механизмы", — говорится в сообщении.

В результате может образоваться коррозия: на поверхности тормозного диска образуется тонкий, едва заметный слой ржавчины. Однако это не та глубокая коррозия, которая разрушает металл, а лишь мгновенная поверхностная реакция. Она появляется буквально за минуты.

Кроме того, тонкая пленка воды между колодкой и диском действует как временная смазка, что несколько меняет коэффициент трения.

"Когда вы впервые нажимаете на тормоза, колодка начинает тереться об эту неоднородную поверхность  немного скользкую от воды и шероховатую от свежей ржавчины. Это создает высокочастотные вибрации, которые мы и воспринимаем как пронзительный скрип или писк", — отмечают эксперты.

Отмечается, что такой эффект может возникать не только после мойки, но и после сильного дождя, долгой стоянки во влажном гараже или даже после проезда глубокой лужи. Это абсолютно нормальное явление для большинства автомобилей.

"Избавиться от этого надоедливого звука можно самостоятельно, быстро и без каких-либо инструментов. Процедура называется "просушкой тормозов" и занимает всего несколько минут. Безопасность превыше всего! Выберите для этого прямой, свободный участок дороги с хорошим обзором и без других участников движения позади вас", — пишет Автопилот.

Далее разгоните автомобиль до небольшой скорости, примерно 40-50 км/ч. Плавно, но уверенно нажмите на педаль тормоза, чтобы ощутимо замедлить автомобиль, но не до полной остановки и без блокировки колес. Отпустите тормоза, дайте машине снова немного набрать скорость. Повторите этот цикл 3-5 раз.

Во время таких торможений сила трения разогревает диски и колодки, испаряя остатки влаги. Одновременно тормозные колодки, словно наждачная бумага, эффективно счищают тот самый тонкий слой поверхностной ржавчины. Уже после нескольких таких маневров трение станет стабильным, а скрип полностью исчезнет.

Если же вы выполнили процедуру просушки, а скрип не исчез, или он появляется регулярно независимо от влаги — это уже повод для беспокойства. Постоянный писк или скрежет при торможении может свидетельствовать об изношенных тормозных колодках, попадании постороннего предмета между колодкой и диском или о проблемах с тормозным суппортом.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
