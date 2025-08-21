Скриплять гальма в авто - як виправити ситуацію

Мийка авто. Фото: AutoKyiv.info

Нерідко трапляються випадки, коли після мийки авто гальма починають скрипіти. Проте не варто панікували.

Причини скрипу та як його усунути

"Причина цього акустичного феномену криється в простій хімії та фізиці. Гальмівні диски вашого авто виготовлені з чавуну — міцного матеріалу, який, однак, має одну особливість: він дуже швидко окислюється під дією вологи. Коли ви миєте автомобіль, особливо з використанням мийок високого тиску, вода неминуче потрапляє на гальмівні механізми", — йдеться в повдомленні.

Як наслідок може утворитися корозія: на поверхні гальмівного диска утворюється тонкий, ледь помітний шар іржі. Проте це не та глибока корозія, яка руйнує метал, а лише миттєва поверхнева реакція. Вона з’являється буквально за хвилини.

Крім того, тонка плівка води між колодкою та диском діє як тимчасове змащення, що дещо змінює коефіцієнт тертя.

"Коли ви вперше натискаєте на гальма, колодка починає тертися об цю неоднорідну поверхню — трохи слизьку від води і шорстку від свіжої іржі. Це створює високочастотні вібрації, які ми й сприймаємо як пронизливий скрип або писк", — зазначають експерти.

Зазначається, що такий ефект може виникати не тільки після мийки, але й після сильного дощу, довгої стоянки у вологому гаражі або навіть після проїзду глибокої калюжі. Це абсолютно нормальне явище для більшості автомобілів.

"Позбутися цього надокучливого звуку можна самостійно, швидко і без будь-яких інструментів. Процедура називається "просушуванням гальм" і займає всього кілька хвилин. Безпека понад усе! Оберіть для цього пряму, вільну ділянку дороги з добрим оглядом та без інших учасників руху позаду вас", — пише Автопілот.

Далі розженіть автомобіль до невеликої швидкості, приблизно 40-50 км/год. Плавно, але впевнено натисніть на педаль гальма, щоб відчутно сповільнити автомобіль, але не до повної зупинки і без блокування коліс. Відпустіть гальма, дайте машині знову трохи набрати швидкість. Повторіть цей цикл 3-5 разів.

Під час таких гальмувань сила тертя розігріває диски та колодки, випаровуючи залишки вологи. Одночасно гальмівні колодки, немов наждачний папір, ефективно зчищають той самий тонкий шар поверхневої іржі. Вже після кількох таких маневрів тертя стане стабільним, а скрип повністю зникне.

Якщо ж ви виконали процедуру просушування, а скрип не зник, або він з’являється регулярно незалежно від вологи — це вже привід для занепокоєння. Постійний писк чи скрегіт під час гальмування може свідчити про зношені гальмівні колодки, потрапляння стороннього предмета між колодкою і диском або про проблеми з гальмівним супортом.

