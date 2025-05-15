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Почему нельзя оставлять авто на ночь под уличным фонарем

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Дата публикации 15 мая 2025 23:17
Почему оставлять авто на ночь под уличным фонарем рискованно
Авто под фонарями. Фото: freepik.com

Существует заблуждение, что парковать автомобиль на ночь под уличным фонарем, значит позаботиться о его безопасности. На самом деле такая стоянка может принести автовладельцу кучу рисков и неприятностей.

Об этом написал Avtopilot.

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Перегрев

Уличные светильники выделяют тепло. Летом это может создать локальный перегрев кузова. В отдельном месте краска потеряет блеск, быстрее выцветет. Если стать особенно неудачно, то может даже частично испариться жидкость в бачке омывателя.

Конденсат

Перепад температур между горячей крышей под фонарем и прохладным ночным воздухом создает сильную росу. Влага попадает в микротрещины, запуская процесс коррозии даже на новом авто.

Насекомые

Не секрет, что свет привлекает различных насекомых, которые оставляют некрасивые следы на капоте и лобовом стекле. Их выделения содержат кислоты, которые повреждают лакокрасочное покрытие автомобиля. Удалить следы присутствия насекомых утром довольно сложно.

Вандалы

Фонари хорошо освещают автомобиль и ценные вещи в салоне. Это привлекает вандалов. Чаще всего именно под фонарями фиксируют проникновения в авто, царапины, кражи щеток дворников и зеркал.

Электроника

Камеры заднего обзора, парктроники и системы помощи водителю могут некорректно работать из-за постоянного света с одной стороны.

Ранее мы писали, за какие неочевидные нарушения парковки можно получить штраф. Также эксперты объяснили, стоит ли купить подержанный городской автомобиль в 2025 году.

авто насекомые советы автомобиль опасность свет перегрев
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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