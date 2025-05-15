Чому залишати авто на ніч під вуличним ліхтарем ризиковано

Авто під ліхтарями. Фото: freepik.com

Існує хибна думка, що паркувати автомобіль на ніч під вуличним ліхтарем, значить подбати про його безпеку. Насправді така стоянка може принести автовласнику купу ризиків та неприємностей.

Про це написав Avtopilot.

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Перегрів

Вуличні світильники виділяють тепло. Влітку це може створити локальний перегрів кузова. В окремому місці фарба втратить блиск, швидше вицвіте. Якщо стати особливо невдало, то може навіть частково випаритися рідина у бачку омивача.

Конденсат

Перепад температур між гарячим дахом під ліхтарем та прохолодним нічним повітрям створює сильну росу. Волога потрапляє у мікротріщини, запускаючи процес корозії навіть на новому авто.

Комахи

Не секрет, що світло приваблює різноманітних комах, які залишають негарні сліди на капоті та лобовому склі. Їхні виділення містять кислоти, які ушкоджують лакофарбове покриття автомобіля. Видалити сліди комашиної присутності зранку доволі складно.

Вандали

Ліхтарі гарно освітлюю автомобіль та цінні речі в салоні. Це приваблює вандалів. Найчастіше саме під ліхтарями фіксують проникнення в авто, подряпини, крадіжки щіток двірників та дзеркал.

Електроніка

Камери заднього огляду, парктроніки та системи допомоги водієві можуть некоректно працювати через постійне світло з одного боку.

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