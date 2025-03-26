Будут ли штрафовать в Украине водителей, которые используют аварийную сигнализацию вместо благодарности на дороге

Будут ли штрафовать за "аварийку-благодарность" — ответ нардепа
На днях в соцсетях распространили информацию о штрафовании водителей, которые используют аварийную сигнализацию, чтобы выразить благодарность на дороге. Такие слухи не соответствуют действительности.
Об этом в эфире Ранок.Live во вторник, 25 марта, сообщила нардеп Оксана Савчук.
Фейк о штрафах за "аварийку-благодарность"
Нардеп отметила, что никаких законодательных инициатив по внедрению штрафов за использование аварийной сигнализации не было. К административной ответственности водителей будут привлекать только за нарушение ПДД.
"В Украине есть культура благодарить, и это абсолютно нормально, если человек соблюдает правила. Главное, чтобы люди соблюдали ПДД... На дорогах все останется без изменений. Главное, чтобы мы были ответственными водителями", — отметила Савчук.
Напомним, проезд транспортного средства на красный сигнал светофора считается серьезным нарушением и наказывается штрафом. Правда, при некоторых условиях движение на красный свет все-таки разрешается.
Также мы сообщали, что автомобили черного цвета чаще автомобилей светлых цветов попадают в ДТП. Дело в том, что такие транспортные средства обычно сливаются с дорогой и плохо заметны в темноте.
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