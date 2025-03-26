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Чи штрафуватимуть за "аварійку-подяку" — пояснення від нардепки

26 березня 2025 02:35
Чекарьова Марія - редактор
Чи штрафуватимуть в Україні водіїв, які використовують аварійну сигналізацію замість подяки на дорозі
Вмикання аварійної сигналізації. Фото ілюстративне: pixabay.com
Чекарьова Марія - редактор

Днями в соцмережах поширили інформацію щодо штрафування водіїв, які використовують аварійну сигналізацію, аби висловити подяку на дорозі. Такі чутки не відповідають дійсності.

Про це в ефірі Ранок.Live у вівторок, 25 березня, повідомила нардепка Оксана Савчук.

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Нардепка наголосила, що жодних законодавчих ініціатив щодо впровадження штрафів за використання аварійної сигналізації не було. До адміністративної відповідальності водіїв притягуватимуть лише за порушення ПДР.

"В Україні є культура дякувати, і це абсолютно нормально, якщо людина дотримується правил. Головне, щоб люди дотримувалися ПДР... На дорогах усе залишиться без змін. Головне, щоб ми були відповідальними водіями", — зазначила Савчук.

Нагадаємо, проїзд транспортного засобу на червоний сигнал світлофора вважається серйозним порушенням і карається штрафом. Щоправда, за деяких умов рух на червоне світло все-таки дозволяється.

Також ми повідомляли, що автомобілі чорного кольору частіше за автівки світлих кольорів потрапляють у ДТП. Річ  у тім, що такі транспортні засоби зазвичай зливаються з дорогою та погано помітні в темряві.

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