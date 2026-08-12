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Главная Авто Четыре семейных кроссовера, которые лучше, чем Honda Pilot

Четыре семейных кроссовера, которые лучше, чем Honda Pilot

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 07:35
Альтернативы Honda Pilot: четыре лучших среднеразмерных кроссовера
Honda Pilot 2026 года. Фото: netcarshow.com

Популярный 3-рядный кроссовер Honda Pilot заслужил хорошую репутацию благодаря плавности хода, тишине в салоне и практичности. Несмотря на это, в рейтингах экспертов модель частично уступает сильным конкурентам в сегменте семейных автомобилей. Покупатели ищут в таких машинах максимальное пространство, высокую мощность, комфорт и современные системы безопасности. Специалисты выделили четыре кроссовера, которые демонстрируют лучшие оценки и более высокие позиции в тестах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Корейские лидеры

Кроссовер Hyundai Palisade получил высокую оценку экспертов и привлекает покупателей стартовой ценой от 39 435 долларов против 42 395 долларов у конкурента. Автомобиль сохранил мощный 6-цилиндровый двигатель, предлагает салон на восемь мест и расходует около 12,4 л/100 км в городе и 9,4 л/100 км на трассе.

Обновленный Kia Telluride со стартовой ценой чуть ниже 40 000 долларов предлагает 4-цилиндровый турбодвигатель с высоким крутящим моментом для быстрого разгона. Автомобиль имеет больший объем багажника, увеличенное пространство для ног в салоне и кожзаменитель уже в базовой версии.

Японские альтернативы

Toyota Grand Highlander со стартовой ценой от 42 260 долларов предлагает больше грузового пространства. Со сложенными сиденьями объем багажника достигает 2760 л против 2463 л у конкурента. Модель оснащена 4-цилиндровым турбодвигателем, мультимедийной системой с беспроводным подключением смартфонов и обширным набором систем безопасности.

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Двухрядный Honda Passport стоит от 44 950 долларов и уже в базовой комплектации оснащается двигателем V6 и полным приводом. Автомобиль имеет дорожный просвет, увеличенный на 2,5 см, подогрев сидений и кожаную отделку. Машина оказалась немного тяжелее, но демонстрирует отличную проходимость и имеет более компактные габариты.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти самых долговечных моделях Honda. Компания iSeeCars обнародовала результаты анализа автомобилей, способных преодолеть отметку в 400 000 км на одометре.

Также читайте, какие новые модели Honda будут оснащены атмосферными двигателями в 2026 году. Они доступны как в классическом бензиновом исполнении, так и в составе современных гибридных установок.

авто автомобиль Honda Toyota кроссовер Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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