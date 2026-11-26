Toyota Prius PHEV Nightshade 2026 года. Фото: caranddriver.com

В тестах Edmunds плагин-гибридная Toyota Prius 2026 года получила солидные 7,5 баллов из 10, а эксперты Consumer Reports отметили модель фирменной рекомендацией. Однако на рынке есть четыре конкурента с возможностью зарядки от розетки, которые сумели опередить японский хэтчбек в независимых рейтингах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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BMW X5

Среднеразмерный кроссовер BMW X5 xDrive50e стал одним из лидеров рейтинга Consumer Reports. Модель не только получила более высокий общий балл, чем Prius, но и возглавила список лучших премиальных кроссоверов с зарядкой от сети.

Эксперты Edmunds оценили кроссовер, как и Prius, на 7,5 балла из 10. Под капотом баварского кроссовера работает 3-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом в паре с электродвигателем. В совокупности эта установка развивает 483 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Тягу на все колеса передает 8-ступенчатый автомат. На чистой электроэнергии полноприводный BMW X5 преодолевает до 61 км. Средний расход топлива составляет примерно 3,9 л/100 км.

Hyundai Tucson

Компактный кроссовер Hyundai Tucson PHEV 2026 года превзошел японского конкурента сразу по версиям обоих авторитетных изданий. Эксперты Edmunds поставили корейской модели 8 баллов из 10 и отдали ей второе место среди небольших подключаемых гибридов. Consumer Reports также признал ее лучшей, чем Prius.

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Силовая установка состоит из турбомотора объемом 1,6 л мощностью 178 л.с. и электродвигателя мощностью 97 к.с., что в сумме обеспечивает 268 л.с. и 367 Нм. Полноприводный кроссовер с 6-ступенчатой автоматической коробкой расходует около 6,7 л/100 км в смешанном режиме. Запас хода на электротяге достигает 51 км.

Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 2026 года уверенно претендует на звание лучшего подключаемого гибрида на рынке. В тестах Edmunds модель набрала 8,1 балла из 10. Обозреватели издания назвали RAV4 лидером среди компактных плагин-гибридных кроссоверов.

Автомобиль получил гибридную систему шестого поколения, в которой бензиновый двигатель объемом 2,5 л работает в паре с двумя электродвигателями. Суммарная мощность этой силовой установки составляет 324 л.с. и 233 Нм крутящего момента. Для подзарядки дома в комплекте с каждой машиной идут кабели для розеток на 120 и 240 В.

RAV4 в стандартной комплектации предлагает фирменный набор систем безопасности с автоматическим дальним светом и контролем полосы движения. Сочетание динамики и богатой комплектации вывело модель в лидеры сегмента.

Lexus RX

Премиальный кроссовер Lexus RX 450h+ 2026 года в тесте Edmunds получил те же 7,5 балла. Однако в тесте Consumer Reports он показал лучший результат и получил фирменную награду за качество.

Силовая установка сочетает атмосферный двигатель объемом 2,5 л с двумя электродвигателями на передней и задней осях общей мощностью 304 л.с. Полноприводный кроссовер с вариатором проезжает на чистой электроэнергии до 61 км и доступен в роскошных версиях Premium и Luxury.

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