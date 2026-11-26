Toyota Prius PHEV Nightshade 2026 року. Фото: caranddriver.com

У випробуваннях Edmunds плагін-гібридна Toyota Prius 2026 року отримала солідні 7,5 балів з 10, а фахівці Consumer Reports відзначили модель фірмовою рекомендацією. Проте на ринку є чотири конкуренти з можливістю заряджання від розетки, які зуміли випередити японський хетчбек у незалежних рейтингах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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BMW X5

Середньорозмірний кросовер BMW X5 xDrive50e став одним з лідерів рейтингу Consumer Reports. Модель не лише отримала вищий загальний бал за Prius, й очолила список найкращих преміальних кросоверів з зарядкою від мережі.

Фахівці Edmunds оцінили кросовер, як і Prius, на рівні 7,5 бала з 10. Під капотом баварського кросовера працює 3-літрова рядна шістка з турбонаддувом у парі з електромотором. Разом ця установка видає 483 к.с. та 700 Нм крутного моменту. Тягу на всі колеса передає 8-ступеневий автомат. На чистій електриці повнопривідний BMW X5 долає до 61 км. Середня витрата пального становить приблизно 3,9 л/100 км.

Hyundai Tucson

Компактний кросовер Hyundai Tucson PHEV 2026 року перевершив японського конкурента одразу за версіями обох авторитетних видань. Експерти Edmunds поставили корейській моделі 8 балів із 10 і віддали їй друге місце серед невеликих підзарядних гібридів. Consumer Reports також визнав її кращою за Prius.

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Силова установка складається з турбомотора об'ємом 1,6 л на 178 к.с. та електродвигуна потужністю 97 к.с., що разом забезпечує 268 к.с. і 367 Нм. Повнопривідний кросовер з 6-ступеневою автоматичною коробкою витрачає близько 6,7 л/100 км у змішаному режимі. Запас ходу на електротязі сягає 51 км.

Toyota RAV4

Кросовер Toyota RAV4 2026 року впевнено претендує на звання найкращого підзарядного гібрида на ринку. У тестах Edmunds модель набрала 8,1 бала з 10. Оглядачі видання назвали RAV4 лідером серед компактних плагін-гібридних кросоверів.

Автомобіль отримав гібридну систему шостого покоління, де бензиновий мотор об'ємом 2,5 л працює разом з двома електродвигунами. Сумарна віддача цієї силової установки становить 324 к.с. та 233 Нм крутного моменту. Для поповнення запасу енергії вдома у комплекті з кожною машиною йдуть кабелі під розетки на 120 та 240 В.

RAV4 стандартно пропонує фірмовий набір систем безпеки з автоматичним дальнім світлом та контролем смуги руху. Поєднання динаміки та багатого оснащення вивело модель у лідери сегмента.

Lexus RX

Преміальний кросовер Lexus RX 450h+ 2026 року у тесті Edmunds ті самі 7,5 бала. Проте у перевірці Consumer Reports показав кращий результат та отримав фірмову відзнаку якості.

Силова установка поєднує атмосферний двигун об'ємом 2,5 л з двома електромоторами на передній і задній осях загальною потужністю 304 к.с. Повнопривідний кросовер з варіатором проїжджає на чистій електриці до 61 км і доступний у розкішних версіях Premium та Luxury.

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