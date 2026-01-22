Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Toyota з найменшою витратою пального у 2026 році

Toyota з найменшою витратою пального у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 20:44
Ця Toyota споживає найменше бензину у 2026 році
Toyota Prius 2026 року під час руху міською вулицею. Фото: caranddriver.com

Toyota Prius залишається беззаперечним лідером за показниками енергоефективності серед усіх автомобілів японського бренду у 2026 році. Оновлена модель вдало поєднує низьке споживання пального з емоційним дизайном та суттєво збільшеною потужністю.

Про це написав Top Speed.

Реклама
Читайте також:

Гібридний еталон

Базова комплектація LE демонструє відмінний результат у 4,1 літра на 100 кілометрів пробігу у змішаному циклі. Показники дещо змінюються залежно від обраного оснащення та діаметра коліс.

Встановлення 19-дюймових дисків у версіях XLE або Limited збільшує споживання до 4,5 літра на 100 кілометрів. Варіанти з повним приводом AWD потребують від 4,4 до 4,8 літра пального на аналогічну дистанцію.

Оновлена силова установка

Чинне покоління Prius стало потужнішим за своїх попередників попри покращену ощадливість. Гібридна система п’ятого покоління THS V забезпечує потужність 194 к.с. для передньопривідних версій та 196 к.с. для модифікацій AWD. Це значно перевищує показник минулої генерації, яка мала лише 121 к.с. Використання літій-іонних батарей та нових електричних моторів дозволяє скоріше набирати швидкість та довше рухатися виключно на електриці.

Також читайте:

Найбільш недооцінена модель Toyota

Гібридні кросовери Toyota вже мають одну велику перевагу

Технологічні особливості

Висока ефективність досягається завдяки вдосконаленому блоку керування потужністю та дволітровому чотирициліндровому двигуну. Інженери покращили роботу всіх вузлів, позаяк прагнули поєднати надійність з сучасними вимогами до екологічності. Навіть за умови незначних змін в аеродинаміці кузова автомобіль демонструє кращі результати паливної економічності у своєму класі.

бензин авто паливо економія автомобіль пальне гібрид Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації