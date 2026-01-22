Ця Toyota споживає найменше бензину у 2026 році

Toyota Prius 2026 року під час руху міською вулицею. Фото: caranddriver.com

Toyota Prius залишається беззаперечним лідером за показниками енергоефективності серед усіх автомобілів японського бренду у 2026 році. Оновлена модель вдало поєднує низьке споживання пального з емоційним дизайном та суттєво збільшеною потужністю.

Гібридний еталон

Базова комплектація LE демонструє відмінний результат у 4,1 літра на 100 кілометрів пробігу у змішаному циклі. Показники дещо змінюються залежно від обраного оснащення та діаметра коліс.

Встановлення 19-дюймових дисків у версіях XLE або Limited збільшує споживання до 4,5 літра на 100 кілометрів. Варіанти з повним приводом AWD потребують від 4,4 до 4,8 літра пального на аналогічну дистанцію.

Оновлена силова установка

Чинне покоління Prius стало потужнішим за своїх попередників попри покращену ощадливість. Гібридна система п’ятого покоління THS V забезпечує потужність 194 к.с. для передньопривідних версій та 196 к.с. для модифікацій AWD. Це значно перевищує показник минулої генерації, яка мала лише 121 к.с. Використання літій-іонних батарей та нових електричних моторів дозволяє скоріше набирати швидкість та довше рухатися виключно на електриці.

Технологічні особливості

Висока ефективність досягається завдяки вдосконаленому блоку керування потужністю та дволітровому чотирициліндровому двигуну. Інженери покращили роботу всіх вузлів, позаяк прагнули поєднати надійність з сучасними вимогами до екологічності. Навіть за умови незначних змін в аеродинаміці кузова автомобіль демонструє кращі результати паливної економічності у своєму класі.