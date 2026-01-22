Видео
Главная Авто Toyota с наименьшим расходом топлива в 2026 году

Toyota с наименьшим расходом топлива в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 20:44
Эта Toyota потребляет меньше всего бензина в 2026 году
Toyota Prius 2026 года во время движения по городской улице. Фото: caranddriver.com

Toyota Prius остается безоговорочным лидером по показателям энергоэффективности среди всех автомобилей японского бренда в 2026 году. Обновленная модель удачно сочетает низкое потребление топлива с эмоциональным дизайном и существенно увеличенной мощностью.

Об этом написал Top Speed.

Гибридный эталон

Базовая комплектация LE демонстрирует отличный результат в 4,1 литра на 100 километров пробега в смешанном цикле. Показатели несколько меняются в зависимости от выбранного оснащения и диаметра колес.

Установка 19-дюймовых дисков в версиях XLE или Limited увеличивает потребление до 4,5 литра на 100 километров. Варианты с полным приводом AWD требуют от 4,4 до 4,8 литра топлива на аналогичную дистанцию.

Обновленная силовая установка

Действующее поколение Prius стало мощнее своих предшественников несмотря на улучшенную экономичность. Гибридная система пятого поколения THS V обеспечивает мощность 194 л.с. для переднеприводных версий и 196 л.с. для модификаций AWD. Это значительно превышает показатель прошлой генерации, которая имела лишь 121 л.с. Использование литий-ионных батарей и новых электрических моторов позволяет быстрее набирать скорость и дольше двигаться исключительно на электричестве.

Самая недооцененная модель Toyota

Гибридные кроссоверы Toyota уже имеют одно большое преимущество

Технологические особенности

Высокая эффективность достигается благодаря усовершенствованному блоку управления мощностью и двухлитровому четырехцилиндровому двигателю. Инженеры улучшили работу всех узлов, поскольку стремились совместить надежность с современными требованиями к экологичности. Даже при условии незначительных изменений в аэродинамике кузова автомобиль демонстрирует лучшие результаты топливной экономичности в своем классе.

Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
