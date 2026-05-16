Четыре детали автомобиля, которые влияют на расход топлива

Свеча зажигания. Фото: autostop.com.au

Рост стоимости энергоресурсов заставляет водителей все чаще задумываться о способах экономии. Кроме манеры управления и погодных условий, на расходы существенно влияет техническое состояние отдельных узлов транспортного средства. Своевременный уход за ключевыми деталями позволяет значительно сократить количество визитов на заправки и сохранить бюджет.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Правильные шины

Шины влияют на топливную эффективность через сопротивление качению. Если этот показатель высокий, двигатель вынужден работать интенсивнее, что приводит к перерасходу ресурсов. Замена старых изношенных покрышек на новые энергоэффективные модели становится первым шагом к реальной экономичности.

Поддержание правильного давления является критически важным, поскольку спущенные колеса увеличивают площадь контакта с дорогой и трение. Однако чрезмерное накачивание не улучшит результат, а лишь ускорит износ резины. Регулярная проверка развала и ротация колес также помогают поддерживать оптимальные показатели потребления.

Воздушные фильтры

Двигатель внутреннего сгорания нуждается в чистом воздухе для создания рабочей смеси. Специальный фильтр задерживает пыль и загрязнения, которые могут ухудшить производительность агрегата. В современных машинах грязный фильтр снижает экономичность на 6%, а в устаревших карбюраторных моделях этот показатель достигает 11%.

Замена детали обычно рекомендована каждые 24 000 км пробега, хотя точные сроки зависят от конкретной модели. Это простая процедура, которую можно выполнить даже самостоятельно.

Свечи зажигания

Эти небольшие детали отвечают за своевременное воспламенение топливной смеси в цилиндрах. В новых автомобилях они способны работать до 160 000 км, однако в более старых моделях срок службы значительно короче. Изношенные свечи постепенно ухудшают экономичность, что часто остается незамеченным в течение длительного времени.

Признаками неисправности могут быть трудности при запуске двигателя или замедленное ускорение. Хотя влияние на годовой расход может показаться незначительным, исправные свечи гарантируют стабильность системы.

Датчик кислорода

Кислородные датчики измеряют состав отработавших газов для поддержания идеального соотношения топлива и воздуха. Выход из строя хотя бы одного из них нарушает этот баланс, что приводит к падению мощности. Неправильные расчеты заставляют систему сжигать больше ресурсов, чем требуется для движения.

Неисправность датчика может сопровождаться появлением индикатора на панели приборов или нестабильной работой на холостом ходу. Игнорирование проблемы чревато повреждением каталитического нейтрализатора, ремонт которого стоит значительно дороже.

