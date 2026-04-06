Стоит ли экономить, выключая двигатель авто на светофоре

Стоит ли экономить, выключая двигатель авто на светофоре

Дата публикации 6 апреля 2026 06:00
Часто водители для уменьшения расходов на топливо выключают двигатель во время коротких остановок на светофорах. Однако такая практика обычно вредна для технического состояния автомобиля и не приносит ожидаемой финансовой выгоды. Специалисты отмечают, что реальная экономия появляется только при длительном простое, тогда как частые запуски ускоряют износ критических узлов. Также стоит учитывать возраст транспортного средства и особенности конструкции перед тем, как остановить мотор.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Экономический эффект

Реальное сокращение потребления топлива начинается только в случае, когда автомобиль не движется более 30 с. Во время обычного ожидания зеленого сигнала светофора время остановки часто значительно меньше, что делает процедуру бессмысленной. Исключением могут стать только длительные пробки или закрытые железнодорожные переезды, где ожидание длится несколько минут.

На непрогретом силовом агрегате лучше избегать подобных манипуляций вообще. Каждый запуск холодного мотора приводит к повышенному потреблению топлива и росту выбросов вредных веществ в атмосферу. Оптимальная рабочая температура является необходимым условием для любых попыток сэкономить на ресурсах во время поездки.

Технические риски

Частое выключение и повторный запуск негативно влияют на состояние аккумуляторной батареи, особенно в старых машинах. В экстремальных случаях это может привести к полной разрядке и невозможности продолжить движение без посторонней помощи. Дополнительно такая нагрузка существенно сокращает ресурс стартера, ремонт которого стоит гораздо дороже сэкономленных литров.

Процесс смазки внутренних деталей прекращается каждый раз, когда двигатель останавливается. При следующем пуске механизмы в течение короткого времени работают в неоптимальных условиях, что ускоряет их износ. Хотя определенное количество масла остается в каналах, регулярное повторение таких циклов сокращает общую жизнеспособность силовой установки.

Система стоп-старт

Современные автомобили оборудованы автоматикой, которая самостоятельно управляет остановками и запусками. Специализированное программное обеспечение анализирует напряжение сети, температуру и работу климатической системы для безопасного функционирования. Однако даже заводские решения имеют своих критиков среди механиков из-за возможного влияния на долговечность турбокомпрессора.

Турбина требует охлаждения и смазки после динамичной езды, а внезапная остановка мотора прерывает этот процесс. Реальная экономия от использования такой системы составляет около 5%, что в среднем равно 0,4 л за час работы. Некоторые владельцы деактивируют этот функционал, чтобы избежать преждевременного выхода из строя дорогостоящих компонентов.

Ранее Новини.LIVE писали, почему стоит избегать заправки на первой колонке АЗС. Большинство водителей автоматически выбирают ближайшую к въезду колонку на АЗС для экономии времени. Однако специалисты советуют проехать немного дальше ради сохранения технического состояния автомобиля.

Также читайте, на каких двигателях выгоднее ездить во время топливного кризиса. Детальный анализ расходов на передвижение показывает существенную разницу между турбированными агрегатами, газовым оборудованием и гибридными системами. Оценка базируется на среднем годовом пробеге до 20 000 км и актуальных ценах на АЗС.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
