Чи варто заощаджувати, вимикаючи двигун авто на світлофорі

Автомобілі та світлофор.

Часто водії для зменшення витрат на пальне вимикають двигун під час коротких зупинок на світлофорах. Проте така практика зазвичай є шкідливою для технічного стану автомобіля та не приносить очікуваної фінансової вигоди. Фахівці наголошують, що реальна економія з’являється лише за тривалого простою, тоді як часті запуски прискорюють знос критичних вузлів. Також варто враховувати вік транспортного засобу та особливості конструкції перед тим, як зупинити мотор.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Економічний ефект

Реальне скорочення споживання пального починається лише у випадку, коли автомобіль не рухається понад 30 с. Під час звичайного очікування зеленого сигналу світлофора час зупинки часто є значно меншим, що робить процедуру безглуздою. Винятком можуть стати лише тривалі затори або закриті залізничні переїзди, де очікування триває кілька хвилин.

На непрогрітому силовому агрегаті краще уникати подібних маніпуляцій взагалі. Кожен запуск холодного мотора призводить до підвищеного споживання пального та зростання викидів шкідливих речовин в атмосферу. Оптимальна робоча температура є необхідною умовою для будь-яких спроб заощадити на ресурсах під час поїздки.

Технічні ризики

Часте вимкнення та повторний запуск негативно впливають на стан акумуляторної батареї, особливо в старих машинах. В екстремальних випадках це може призвести до повного розряджання та неможливості продовжити рух без сторонньої допомоги. Додатково таке навантаження суттєво скорочує ресурс стартера, ремонт якого коштує набагато дорожче за зекономлені літри.

Процес змащування внутрішніх деталей припиняється щоразу, коли двигун зупиняється. Під час наступного пуску механізми протягом короткого часу працюють у неоптимальних умовах, що прискорює їхній знос. Хоча певна кількість оливи залишається в каналах, регулярне повторення таких циклів скорочує загальну життєздатність силової установки.

Система стоп-старт

Сучасні автомобілі обладнані автоматикою, яка самостійно керує зупинками та запусками. Спеціалізоване програмне забезпечення аналізує напругу мережі, температуру та роботу кліматичної системи для безпечного функціонування. Проте навіть заводські рішення мають своїх критиків серед механіків через можливий вплив на довговічність турбокомпресора.

Турбіна потребує охолодження та змащування після динамічної їзди, а раптова зупинка мотора перериває цей процес. Реальна економія від використання такої системи становить близько 5%, що в середньому дорівнює 0,4 л за годину роботи. Деякі власники деактивують цей функціонал, щоб уникнути передчасного виходу з ладу дорогих компонентів.

