Что такое система ADDW и почему она раздражает водителей

С июля 2026 года каждый новый автомобиль в странах Евросоюза должен быть оснащен специальной системой мониторинга концентрации водителя. Технология под названием Advanced Driver Distraction Warning призвана минимизировать количество аварийных ситуаций, возникающих из-за отвлечения на гаджеты или посторонние предметы.

Система ADDW

ADDW является продвинутым механизм предупреждения об отвлечении внимания, основанный на положениях регламента ЕС 2019/2144. Основная задача комплекса заключается в помощи водителю поддерживать фокус на дорожной обтаносве с помощью специальных сенсоров, которые подают сигнал в случае рассеивания внимания.

Новые модели автомобилей, которые получили сертификацию после 7 июля 2024 года, уже оборудуются этой технологией как стандартной опцией. Однако с 7 июля 2026 года требование распространится на каждое новое транспортное средство массой до 3,5 тонны, сходящее с конвейера для реализации на европейском рынке.

Технологические особенности

Устройство начинает активно функционировать сразу после того, как скорость машины превысит 20 км/ч. Камера, расположенная непосредственно за рулевым колесом, выделяет зоны наблюдения, включая лобовое стекло и боковые окна, чтобы точно определить, куда направлен взгляд человека в конкретный момент.

Если система зафиксирует длительное отклонение взгляда от траектории движения, она мгновенно сгенерирует звуковой сигнал и визуальное сообщение на панели приборов. Время отклика напрямую зависит от темпа езды, поэтому при скорости свыше 50 км/ч ассистенту достаточно всего 3,5 секунды игнорирования пути для активации тревоги.

Эффективность системы

Исследовательские институты, изучающие внедрение пакетов ADAS, отмечают, что цифровые ассистенты существенно снижают риски столкновений. Помимо мониторинга внимания, подобные комплексы включают функции экстренного торможения перед препятствием и информирования о выходе из полосы движения.

Но электронные помощники часто раздражают водителей из-за своей чрезмерной чувствительности к действиям человека за рулем. Несмотря на возможность временного деактивирования системы через меню настроек, она все равно автоматически включается при каждом новом запуске двигателя, что является обязательным требованием безопасности.