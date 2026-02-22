Відео
Чим дратує водіїв система ADDW в автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 15:45
Що таке система ADDW та чому вона дратує водіїв
Система ADDW в автомобілі. Фото: tematyauto.pl

З липня 2026 року кожен новий автомобіль у країнах Євросоюзу має бути оснащений спеціальною системою моніторингу концентрації водія. Технологія під назвою Advanced Driver Distraction Warning покликана мінімізувати кількість аварійних ситуацій, що виникають через відволікання на гаджети або сторонні предмети.

Про це повідомив Auto Swiat.

ADDW є просунутим механізм попередження про відволікання уваги, що базується на положеннях регламенту ЄС 2019/2144. Основне завдання комплексу полягає у допомозі водію підтримувати фокус на дорожніх обставинах за допомогою спеціальних сенсорів, які подають сигнал у разі розсіювання уваги.

Нові моделі автомобілів, які отримали сертифікацію після 7 липня 2024 року, вже обладнуються цією технологією як стандартною опцією. Проте з 7 липня 2026 року вимога пошириться на кожен новий транспортний засіб масою до 3,5 тонни, що сходить з конвеєра для реалізації на європейському ринку.

Технологічні особливості

Пристрій починає активно функціонувати відразу після того, як швидкість машини перевищить 20 км/год. Камера, розташована безпосередньо за кермовим колесом, виділяє зони спостереження, включаючи лобове скло та бокові вікна, щоб точно визначити, куди спрямовано погляд людини у конкретний момент.

Якщо система зафіксує тривале відхилення погляду від траєкторії руху, вона миттєво згенерує звуковий сигнал та візуальне повідомлення на панелі приладів. Час відгуку безпосередньо залежить від темпу їзди, тому при швидкості понад 50 км/год асистенту достатньо лише 3,5 секунди ігнорування шляху для активації тривоги.

Ефективність системи

Дослідницькі інститути, що вивчають впровадження пакетів ADAS, відзначають, що цифрові асистенти суттєво знижують ризики зіткнень. Окрім моніторингу уваги, подібні комплекси включають функції екстреного гальмування перед перешкодою та інформування про вихід зі смуги руху.

Але електронні помічники часто дратують водіїв через свою надмірну чутливість до дій людини за кермом. Попри можливість тимчасового деактивування системи через меню налаштувань, вона все одно автоматично вмикається при кожному новому запуску двигуна, що є обов’язковою вимогою безпеки.

авто автомобіль водії безпека водій
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
