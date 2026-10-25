Сломанные амортизаторы. Фото: revolutionmotors.ca

Многие водители долгое время даже не подозревают о проблемах с подвеской своего автомобиля. Неисправные амортизаторы автомобиля теряют свои свойства постепенно, поэтому человек просто привыкает к ухудшению управляемости на дороге. Однако износ этих деталей напрямую влияет на безопасность и существенно ухудшает управляемость. Систематический контроль состояния подвески позволяет своевременно выявить поломку и избежать аварийных ситуаций.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

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Основные угрозы

Основой работы подвески является поддержание постоянного контакта колес с асфальтом во время движения. Когда износ деталей становится критическим, колеса начинают подпрыгивать на выбоинах и теряют сцепление с дорожным покрытием. Из-за этого автомобиль хуже держит траекторию в поворотах, а электронные системы ABS и ESP начинают работать с ошибками.

Во время испытаний двух автомобилей Volkswagen Golf экземпляр с изношенными деталями останавливался со скорости 50 км/ч с задержкой примерно на 4,5 метра, то есть на целый корпус машины. В городских условиях такая дистанция является критической и часто приводит к аварии.

Если амортизатор снаружи чистый и без потеков масла, это еще не значит, что он исправен. Внутри даже газовых амортизаторов находится рабочая жидкость, которая со временем изнашивается и теряет свои свойства без каких-либо протечек.

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Поэтому ориентироваться нужно прежде всего на поведение машины. Если появился стук в подвеске, кузов сильно раскачивается или автомобиль плавает на скорости, нужно немедленно ехать на СТО.

Проверка и замена

Предварительно оценить состояние можно с помощью простого раскачивания кузова. Для этого нужно крепко нажать на угол машины и сразу отпустить. Если кузов быстро успокоился и не делает повторных колебаний, деталь еще исправна. Однако этот метод помогает выявить лишь полностью изношенную деталь, а точную диагностику проводят только на специальном стенде.

Средний срок службы этих элементов составляет от 80 000 до 120 000 км пробега. На износ сильно влияют езда по плохим дорогам, глубокие ямы и постоянная перевозка тяжелых грузов.

Во время ремонта специалисты советуют менять детали парами на оси, а также сразу заменять отбойники, пружины и опоры, чтобы сэкономить на повторной разборке подвески.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как понять, когда требуется ремонт подвески автомобиля. Важно следить за её состоянием и не игнорировать повреждения отдельных деталей.

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