Зламані амортизатори. Фото: revolutionmotors.ca

Багато водіїв тривалий час навіть не підозрюють про проблеми з підвіскою власної машини. Несправні амортизатори автомобіля втрачають свої властивості поступово, тому людина просто звикає до погіршення поведінки машини на дорозі. Проте знос цих деталей безпосередньо впливає на безпеку та суттєво погіршує керованість. Систематичний контроль стану підвіски дозволяє вчасно виявити поломку й уникнути аварійних ситуацій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

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Головні загрози

Основою роботи підвіски є утримання коліс у постійному контакті з асфальтом під час руху. Коли знос деталей стає критичним, колеса починають підстрибувати на ямах і втрачають зачеплення з покриттям. Через це машина гірше тримає траєкторію в поворотах, а електронні помічники ABS та ESP починають працювати з помилками.

Під час випробувань двох автомобілів Volkswagen Golf екземпляр з зіпсованими деталями зупинявся зі швидкості 50 км/год з запізненням орієнтовно на 4,5 метра, тобто на цілий корпус машини. У міських умовах така дистанція є критичною та часто призводить до аварії.

Якщо амортизатор ззовні чистий і без патьоків оливи, це ще не означає, що він справний. Всередині навіть газових амортизаторів є робоча рідина, яка з часом зношується й втрачає свої властивості без жодного протікання.

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Тому орієнтуватися треба насамперед на поведінку машини. Якщо з'явився стукіт у підвісці, кузов сильно розгойдується або авто плаває на швидкості, потрібно негайно їхати на СТО.

Перевірка та заміна

Попередньо оцінити стан можна за допомогою простого розгойдування кузова. Для цього потрібно міцно натиснути на куточок машини й одразу відпустити. Якщо кузов швидко заспокоївся й не робить повторних коливань, деталь ще працює. Проте цей метод допомагає виявити лише повністю знищену деталь, а точну діагностику роблять тільки на спеціальному стенді.

Середній термін служби цих елементів становить від 80 000 до 120 000 км пробігу. На знос сильно впливають їзда поганими дорогами, глибокі ями та постійне перевезення важких вантажів.

Під час ремонту фахівці радять змінювати деталі парами на осі, а також одразу міняти відбійники, пружини та опори для економії на повторному розбиранні підвіски.

Раніше Новини.LIVE писали, як зрозуміти, коли потрібен ремонт підвіски автомобіля. Важливо стежити за її станом та не ігнорувати пошкодження окремих частин.

Також читайте, чому не працює кермо автомобіля. Це одна з найнебезпечніших проблем, тому важливо знати про причини поломки та вчасно їм запобігти.