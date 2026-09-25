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Главная Авто Более 100 автомобилей на границе: где самые большие очереди

Более 100 автомобилей на границе: где самые большие очереди

Ua ru
25 сентября 2026 10:46
Более 100 автомобилей на границе: где самые большие очереди
Пограничник проверяет автомобиль. Фото: ГПСУ

В пятницу, 25 сентября, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество транспорта по состоянию на 09:00 было зафиксировано на пунктах пропуска "Устилуг" — 65 автомобилей, "Краковец" — 50, "Шегини" — 40 и "Угринов" — 35. Водителям рекомендуется учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 13 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 25 вересня

Очереди на границе с Польшей

  •  
  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
  • "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 50 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 вересня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 25 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 25 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Ранее Новини.LIVE писал о семейных автомобилях, способных преодолевать более 400 тысяч километров при условии своевременного обслуживания. В список самых выносливых моделей вошли Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Honda CR-V, Toyota Highlander и Toyota Camry.

Также Новини.LIVE рассказывал о главном недостатке подержанных Tesla. Из-за высокой стоимости ремонта и запчастей страховые компании чаще признают такие электрокары нерентабельными для восстановления после ДТП. По данным исследования EpicVIN, почти 19% проверенных Tesla получили статус утилизированных после аварий.

Польша Венгрия Словакия авто очереди очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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