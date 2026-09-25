Более 100 автомобилей на границе: где самые большие очереди
В пятницу, 25 сентября, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество транспорта по состоянию на 09:00 было зафиксировано на пунктах пропуска "Устилуг" — 65 автомобилей, "Краковец" — 50, "Шегини" — 40 и "Угринов" — 35. Водителям рекомендуется учитывать возможные сбои в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 13 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
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- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)
- "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 50 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Очереди на границе со Словакией
- "М.Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
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