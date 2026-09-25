Более 100 автомобилей на границе: где самые большие очереди

Пограничник проверяет автомобиль. Фото: ГПСУ

В пятницу, 25 сентября, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее количество транспорта по состоянию на 09:00 было зафиксировано на пунктах пропуска "Устилуг" — 65 автомобилей, "Краковец" — 50, "Шегини" — 40 и "Угринов" — 35. Водителям рекомендуется учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 13 контрольно-пропускных пунктах.



"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 65 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М.Березный" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

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