Понад 100 авто на кордоні: де найбільші черги

Прикордонник перевіряє авто. Фото: ДПСУ

У пʼятницю, 25 вересня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше транспорту станом на 09:00 зафіксували на пунктах пропуску "Устилуг" — 65 авто, "Краківець" — 50, "Шегині" — 40 та "Угринів" — 35. Водіям радять враховувати можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 25 вересня

Сьогодні, 25 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 13 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 65 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 50 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а, 0 автоб., 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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