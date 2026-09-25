Понад 100 авто на кордоні: де найбільші черги

Понад 100 автівок на кордоні: де найбільші черги
У пʼятницю, 25 вересня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше транспорту станом на 09:00 зафіксували на пунктах пропуску "Устилуг" — 65 авто, "Краківець" — 50, "Шегині" — 40 та "Угринів" — 35. Водіям радять враховувати можливі збої електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 25 вересня
Сьогодні, 25 вересня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 13 контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 65 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
- "Угринів" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 50 л/а, 5 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 40 л/а, 0 автоб., 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 0 л/а, 0 автоб. 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів
Раніше Новини.LIVE писав про сімейні автомобілі, які здатні долати понад 400 тисяч кілометрів за умови своєчасного обслуговування. До переліку найвитриваліших моделей увійшли Toyota Sequoia, Toyota 4Runner, Honda CR-V, Toyota Highlander та Toyota Camry.
Також Новини.LIVE розповідав про головний недолік вживаних Tesla. Через високу вартість ремонту та запчастин страхові компанії частіше визнають такі електрокари нерентабельними для відновлення після ДТП. За даними дослідження EpicVIN, майже 19% перевірених Tesla отримали статус утилізованих після аварій.