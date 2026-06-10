Блогер назвал автомобили, способные пройти 1 000 000 км без сбоев

Nissan Xterra 2009 года. Фото: netcarshow.com

Популярный автомобильный блогер RudyCars в Facebook призвал подписчиков определить самые надежные машины в истории, а затем опубликовал свою собственную тройку лидеров, заверив, что любой автомобиль из списка способен легко проехать 1 000 000 км. По его словам, для достижения такого результата водителям понадобится лишь регулярная замена моторного масла. Однако статистика и реальные технические отчеты демонстрируют иную картину.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

Сомнительные лидеры

Первым номером в списке эксперта стал компактный японский хэтчбек Mazda 3. Автор видео уверяет, что этот автомобиль крайне редко подводит в дороге, является очень экономичным и дешевым в содержании. На второе место он поставил внедорожник Nissan Xterra, назвав его самым недооцененным автомобилем. По мнению блогера, компания Nissan создала один из лучших 6-цилиндровых двигателей, который идеально подходит для ежедневных поездок и сурового бездорожья. Последнее место досталось премиальному седану Lexus IS 250.

Очевидное удивление подписчиков вызвало полное отсутствие в рейтинге легендарной Toyota Corolla. В ответах на комментарии эксперт признал, что намеренно оставил эту модель без внимания из-за ее слишком очевидной надежности. Пользователи соцсети начали активно критиковать такой выбор, приводя собственные примеры неудачных годов выпуска Mazda 3 и постоянных технических проблем с Nissan Xterra.

Скрытые дефекты

Реальные аналитические данные показывают, что лидерами по долговечности являются автомобили марок Toyota, Lexus, Honda и Acura, тогда как Mazda и Nissan не приближаются к средним показателям.

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Даже самый надежный автомобиль в мировых рейтингах имеет лишь около 40% шансов преодолеть отметку в 400 000 км пробега. Заявление о миллионном ресурсе на одной лишь замене масла относится к категории редких исключений, а не общего правила для водителей.

Премиальный седан Lexus IS 250, выпускавшийся с 2006 по 2015 годы, имеет серьезную проблему с двигателем объемом 2,5 л. Из-за системы непосредственного впрыска на впускных клапанах быстро образуется сильный нагар, который требует регулярной дорогостоящей очистки каждые 96 000 км.

Внедорожник Nissan Xterra 2005–2010 годов выпуска вообще имел заводской дефект радиатора. Охлаждающая жидкость могла смешаться с трансмиссионной, что полностью выводило из строя коробку передач и требовало ремонта стоимостью более 3500 долларов.

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