Блогер назвав автомобілі здатні проїхати 1 000 000 км без збоїв

Nissan Xterra 2009 року. Фото: netcarshow.com

Популярний автомобільний блогер RudyCars у Facebook закликав підписників визначити найнадійніші машини в історії та згодом опублікував власну трійку лідерів, запевнивши, що будь-який автомобіль зі списку здатний легко проїхати 1 000 000 км. За його словами, для досягнення такого результату водіям знадобиться лише регулярна заміна моторної оливи. Проте статистика та реальні технічні звіти демонструють інший стан справ.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

Сумнівні лідери

Першим номером у списку експерта став компактний японський хетчбек Mazda 3. Автор відео запевняє, що цей автомобіль вкрай рідко підводить у дорозі, є дуже економним та дешевим в утриманні. На другу позицію він поставив позашляховик Nissan Xterra, назвавши його найбільш недооціненим авто. На думку блогера, компанія Nissan створила один з найкращих 6-циліндрових двигунів, який ідеально підходить для щоденних поїздок та суворого бездоріжжя. Останнє місце дісталося преміальному седану Lexus IS 250.

Очевидне здивування підписників викликала повна відсутність у рейтингу легендарної Toyota Corolla. У відповідях до коментарів експерт визнав, що навмисно залишив цю модель поза увагою через її занадто очевидну надійність. Користувачі соцмережі почали активно критикувати такий вибір, наводячи власні приклади невдалих років випуску Mazda 3 та постійних технічних проблем з Nissan Xterra.

Приховані дефекти

Реальні аналітичні дані показують, що лідерами за довговічністю є автомобілі марок Toyota, Lexus, Honda та Acura, тоді як Mazda та Nissan не наближаються до середніх показників.

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Навіть найнадійніший автомобіль у світових рейтингах має лише близько 40% шансів подолати позначку у 400 000 км пробігу. Заява про мільйонний ресурс на одній лише заміні мастила належить до категорії рідкісних винятків, а не загального правила для водіїв.

Преміальний седан Lexus IS 250, який випускався з 2006 по 2015 роки, має серйозну проблему з двигуном об'ємом 2,5 л. Через систему безпосереднього впорскування на впускних клапанах швидко утворюється сильний нагар, який потребує регулярного дорогого чищення кожні 96 000 км.

Позашляховик Nissan Xterra 2005–2010 років випуску взагалі мав заводський дефект радіатора. Охолоджувальна рідина могла змішатися з трансмісійною, що повністю знищувало коробку передач і вимагало ремонту вартістю понад 3500 доларів.

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