Бензиновые двигатели авто, которые могут опустошить кошелек владельца

Двигатель 1.6 THP. Фото: auto-swiat.pl

Сергей Якуба Редактор

Незначительная поломка элемента газораспределительного механизма в некоторых популярных бензиновых моторах может привести к дорогому капитальному ремонту. Сдвиг фаз ГРМ, столкновение клапанов с поршнями или падение давления масла становятся финалом для многих автомобилей на вторичном рынке. Производители хорошо знали об этих проблемах, выпуская сервисные бюллетени и продлевая гарантийные обязательства. Понимание слабых мест двигателей поможет избежать покупки машины с дефектом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Немецкие ловушки

Бензиновые двигатели концерна Volkswagen семейства EA888 1.8 и 2.0 TSI/TFSI, выпускавшиеся до 2011 года, прославились ненадежным натяжителем цепи ГРМ. Износ этого узла приводил к соскальзыванию цепи и выходу двигателя из строя. Проблема массово возникала на Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Tiguan и Audi A4. Концерн даже был вынужден продлить гарантию до 10 лет или 160 000 км пробега для покрытия убытков.

Совместная разработка PSA и BMW в виде атмосферных двигателей 1.4 VTi и 1.6 VTi также разочаровала владельцев постоянным растяжением цепи и выходом из строя натяжителей.

Ещё хуже обстоит дело с турбированным 1.6 THP, где к проблемам с ГРМ добавились нагар на впускных клапанах и сбои турбины. Эти двигатели массово устанавливались на Peugeot 207, 308, Citroën C4 и MINI Cooper S.

Масляные ремни

3-цилиндровый двигатель Ford 1.0 EcoBoost получил ещё одну критическую уязвимость в виде ремня насоса высокого давления, который работает непосредственно в масляной ванне. Его постепенное разрушение и расслоение забивали систему смазки, что вызывало недостаток масла и заклинивание силового агрегата. Ford проводил кампании по отзыву отдельных версий Focus и EcoSport, предлагая замену двигателя в сборе.

Аналогичная технология ремня в масле у двигателя 1.2 PureTech от Stellantis привела к массовым жалобам владельцев Peugeot 208, Citroen C3, DS 3 и Opel Crossland. Продукты износа ремня забивали масляные каналы, вызывая падение давления и повышенный расход масла. В ответ концерн в 2024 году запустил расширенную программу компенсации расходов на ремонт для пострадавших клиентов.

Советы покупателям

При выборе автомобиля с такими двигателями главную роль играет подтвержденная сервисная история. Проверку двигателя следует проводить исключительно после длительной стоянки с холодным запуском. Посторонний металлический стук, неровная работа на холостом ходу или загорающийся индикатор давления масла свидетельствуют об износе деталей ГРМ.

Обновленные версии этих двигателей получили серьезные доработки и уже не имеют прежних недостатков. Например, современные варианты 1.2 от Stellantis имеют 70% новых компонентов и измененное название. Если предыдущий владелец часто менял масло, своевременно обновлял ремень и очищал поддон от остатков резины, покупка такой машины будет вполне безопасной.

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