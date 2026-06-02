Бензиновые авто, которые расходуют меньше топлива, чем Honda Accord

Honda Accord 2026 года. Фото: edmunds.com

Среднеразмерный седан Honda Accord справедливо считается одним из самых успешных и популярных автомобилей в своем классе. Однако в 2026 году компания существенно сократила линейку чисто бензиновых версий, оставив их только в двух начальных комплектациях, поскольку приоритет отдан гибридным силовым установкам. Водителям, которые ищут исключительно бензиновый транспорт, приходится рассматривать другие варианты. На рынке есть несколько седанов, которые потребляют столько же или меньше топлива, чем Accord с его показателем 7,35 л/100 км в смешанном цикле.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Одинаковая эффективность

Схожий уровень экономичности на отметке 7,35 л/100 км демонстрируют три разные модели: Mini Cooper, Acura Integra и базовая версия Hyundai Sonata. Седан Sonata предлагает прямое сравнение с Accord, ведь совпадает с ним по большинству габаритных параметров. Премиальная Acura Integra построена на одной платформе с Honda Civic, но предлагает более высокую скорость и редкую сегодня механическую коробку передач.

Наиболее азартным в этой тройке выглядит Mini Cooper, оснащенный опциональным двигателем мощностью 201 л.с.. Он разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с, что на 1,5 с быстрее бензинового Accord, сохраняя при этом аналогичный уровень потребления топлива. Автомобиль предлагает неожиданно просторный салон для своих компактных размеров.

Компактные альтернативы

Новый седан Kia K4, который заменил модель Forte, демонстрирует средний расход на уровне 7,13 л/100 км (7,84 л в городе и 5,88 л на трассе). Такой результат доступен только с базовым атмосферным мотором, который критики считают несколько вялым. Более динамичный 1,6-литровый турбодвигатель на 190 л.с. улучшает разгон, но увеличивает расход топлива до 8,11 л/100 км в смешанном цикле.

Полностью обновленный Nissan Sentra девятого поколения предлагает расход 6,92 л/100 км в смешанном режиме. Достичь такой топливной эффективности помогает 149-сильный атмосферный двигатель в сочетании с вариатором. Обратной стороной экономичности стала низкая динамика, ведь машина разгоняется до 100 км/ч на полторы секунды медленнее Accord, хотя эксперты хвалят ее за высокий уровень комфорта при движении.

Немецкие разработки

Немецкий Volkswagen Jetta использует 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 158 л.с. и 8-ступенчатый автомат. Автомобиль расходует в среднем 6,92 л/100 км, демонстрируя отличные результаты на шоссе. Динамика разгона до 100 км/ч составляет 7,8 с, что всего на полсекунды медленнее японского конкурента.

При этом топовые версии модели предлагают вентиляцию сидений, которая обычно встречается в гораздо более дорогих машинах.

Максимальная экономия

Популярный Hyundai Elantra со 147-сильным мотором и вариатором потребляет 6,72 л/100 км в смешанном цикле. Но модель уступает Accord в скорости, набирая 100 км/ч за 8,1 с.

Японская Toyota Corolla 12-го поколения расходует около 6,72 л/100 км благодаря 2-литровому двигателю на 169 л.с. и вариатору. Экономичность требует компромисса со скоростью, поскольку разгон до 100 км/ч занимает около 9 с, что делает авто самым медленным в этом списке.

На вершине рейтинга находится Honda Civic с показателем 6,53 л/100 км. Оснащенный 150-сильным мотором седан разгоняется до 100 км/ч за 8,9 с, предлагая водителю фирменное острое управление и высокую плавность хода.

