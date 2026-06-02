Бензинові авто, які витрачають менше пального, ніж Honda Accord

Honda Accord 2026 року. Фото: edmunds.com

Середньорозмірний седан Honda Accord справедливо вважається одним з найуспішніших та найпопулярніших автомобілів у своєму класі. Проте у 2026 році компанія суттєво скоротила лінійку суто бензинових версій, залишивши їх лише у двох початкових комплектаціях, позаяк пріоритет віддано гібридним силовим установкам. Водіям, які шукають виключно бензиновий транспорт, доводиться розглядати інші варіанти. На ринку є кілька седанів, які споживають стільки ж або менше пального, ніж Accord з його показником 7,35 л/100 км у змішаному циклі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Однакова ефективність

Схожий рівень економічності на позначці 7,35 л/100 км демонструють три різні моделі: Mini Cooper, Acura Integra та базова версія Hyundai Sonata. Седан Sonata пропонує пряме порівняння з Accord, адже збігається з ним за більшістю габаритних параметрів. Преміальна Acura Integra побудована на одній платформі з Honda Civic, але пропонує вищу швидкість та рідкісну сьогодні механічну коробку передач.

Найбільш азартним у цій трійці виглядає Mini Cooper, оснащений опціональним двигуном потужністю 201 к.с.. Він розганяється до 100 км/год за 5,8 с, що на 1,5 с швидше за бензиновий Accord, зберігаючи при цьому аналогічний рівень споживання пального. Автомобіль пропонує несподівано просторий салон для своїх компактних розмірів.

Компактні альтернативи

Новий седан Kia K4, який замінив модель Forte, демонструє середню витрату на рівні 7,13 л/100 км (7,84 л у місті та 5,88 л на трасі). Такий результат доступний лише з базовим атмосферним мотором, який критики вважають дещо млявим. Більш динамічний 1,6-літровий турбодвигун на 190 к.с. покращує розгін, але збільшує витрату пального до 8,11 л/100 км у змішаному циклі.

Читайте також:

Повністю оновлений Nissan Sentra дев'ятого покоління пропонує витрату 6,92 л/100 км у змішаному режимі. Досягти такої паливної ефективності допомагає 149-сильний атмосферний двигун у поєднанні з варіатором. Зворотною стороною економічності стала низька динаміка, адже машина розганяється до 100 км/год на півтори секунди повільніше за Accord, хоча експерти хвалять її за високий рівень комфорту під час руху.

Німецькі розробки

Німецький Volkswagen Jetta використовує 1,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 158 к.с. та 8-ступеневий автомат. Автомобіль витрачає в середньому 6,92 л/100 км, демонструючи відмінні результати на шосе. Динаміка розгону до 100 км/год становить 7,8 с, що лише на пів секунди повільніше за японського конкурента.

При цьому топові версії моделі пропонують вентиляцію сидінь, яка зазвичай зустрічається у набагато дорожчих машинах.

Максимальна економія

Популярний Hyundai Elantra з 147-сильним мотором та варіатором споживає 6,72 л/100 км у змішаному циклі. Але модель поступається Accord у швидкості, набираючи 100 км/год за 8,1 с.

Японська Toyota Corolla 12-го покоління витрачає близько 6,72 л/100 км завдяки 2-літровому двигуну на 169 к.с. та варіатору. Економічність вимагає компромісу зі швидкістю, позаяк розгін до 100 км/год займає близько 9 с, що робить авто найповільнішим у цьому списку.

На вершині рейтингу перебуває Honda Civic з показником 6,53 л/100 км. Оснащений 150-сильним мотором седан розганяється до 100 км/год за 8,9 с, пропонуючи водієві фірмове гостре керування та високу плавність ходу.

Раніше Новини.LIVE писали про компактні автомобілі з найбільш економною витратою пального у 2026 році. Сучасні технології дозволяють невеликим машинам демонструвати ефективність у міському та змішаному циклах.

Також читайте, скільки насправді заощаджує палива система стоп-старт в авто. Фахівці дослідили її ефективність та реальний вплив на технічний стан основних вузлів.