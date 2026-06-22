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Главная Авто Бензиновое авто или электромобиль: что сильнее страдает от жары

Бензиновое авто или электромобиль: что сильнее страдает от жары

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 11:24
Влияние летней жары на бензиновые авто и электромобили
Автомобили под прямыми солнечными лучами. Фото: Новини.LIVE

Экстремальные летние температуры оказывают серьезное давление на эксплуатационные характеристики современных транспортных средств, выходя за рамки обычного дискомфорта в салоне. Масштабное исследование Американской автомобильной ассоциации (ААА) подтвердило, что аномальная жара существенно снижает общую эффективность техники. При этом тепловые волны одинаково негативно сказываются как на электрических или гибридных моделях, так и на классических автомобилях с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Эффект каникул

Когда температура поднимается до отметки +35 °C, нагрузка на ключевые технические узлы автомобиля возрастает в разы. По сравнению с оптимальными и умеренными условиями при +24 °C общая эффективность работы электромобилей падает сразу на 10,4%. При этом реальный запас хода электромобиля на одном полном заряде аккумулятора сокращается на 8,5%. Главной причиной такого падения является интенсивная работа климатических систем, которые пытаются уберечь от перегрева не только пассажиров, но и бортовую электронику.

Гибридные и чисто бензиновые версии также демонстрируют ухудшение показателей из-за падения плотности горячего воздуха во впускном коллекторе и непрерывного кондиционирования. Все это приводит к существенному перерасходу ресурсов на каждые 1600 км летнего пробега.

Защита аккумулятора

Особенно остро на солнечную активность реагирует внутренняя химическая структура автомобильных аккумуляторов, которая требует строгого температурного контроля. Популярные литий-железо-фосфатные батареи, используемые во многих современных городских моделях, считаются достаточно стабильными в условиях высоких температур. Однако даже они подвергаются серьезному испытанию при длительном пребывании на раскаленном асфальте.

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Чтобы сохранить работоспособность техники и избежать критического перегрева, бортовой компьютер вынужден тратить огромные объемы энергии на охлаждение самих элементов питания. Это создает дополнительную финансовую нагрузку на владельцев. Только правильное планирование длительных поездок и парковка в тени позволяют минимизировать вредные последствия летних аномалий.

Ранее Новини.LIVE писали, какие шесть элементов автомобиля наиболее чувствительны к жаре. Чтобы предотвратить негативные последствия активного солнца, нужно чаще и тщательнее осматривать определенные места в машине.

Также читайте, зачем летом нужно включать обогреватель в автомобиле. Водителю будет неуютно за рулем, но так он спасет двигатель.

лето авто электрокары автомобиль аномальная жара жара електромобиль
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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