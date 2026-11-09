Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 9 ноября в Украине: стоимость на АЗС

Автозаправочный комплекс сети ОККО. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 9 ноября, средние цены на топливо в Украине изменились по-разному. Литр бензина А-95 стоит 89,58 грн, премиального А-95 — 93,36 грн, а А-92 — 85,50 грн. Дизельное топливо продается в среднем по 104,54 грн за литр, автомобильный газ — по 60,51 грн. Больше всего за предыдущий день подорожал автогаз, тогда как изменения стоимости бензина и дизеля были незначительными.

Данные обнародовал портал minfin.com.ua, передает Новини.LIVЕ.

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Цены на топливо в Украине

По данным Минфина, бензин А-95 за сутки подорожал на 1 копейку за литр. Такое же изменение произошло и с премиальным бензином, но в обратном направлении — он подешевел на 1 копейку. Стоимость А-92 не изменилась.

Дизельное топливо подешевело на 3 копейки за литр. Зато автомобильный газ подорожал сразу на 58 копеек. Сравнение проводилось с предыдущим рабочим днем — пятницей, 6 ноября.

Сколько стоит бензин и дизель на АЗС

В разных сетях автозаправочных станций цены различаются. В частности, стоимость топлива составляет:

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"Укрнафта": бензин А-95 — 87,90 грн/л, дизельное топливо — 103,90 грн/л, автогаз — 58,90 грн/л.

SOCAR: бензин А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 107 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.

ОККО: бензин А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 106,90 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.

БРСМ-Нафта: бензин А-95 — 86,99 грн/л, дизель — 102,29 грн/л, автогаз — 59,15 грн/л.

WOG: бензин А-95 — 92,90 грн/л, дизельное топливо — 106,90 грн/л, автогаз — 61,50 грн/л.

UPG: бензин А-95 — 88,90 грн/л, дизель — 102,90 грн/л, автогаз — 59,90 грн/л.

BVS: бензин А-95 — 89,90 грн/л, дизель — 109 грн/л, автогаз — 58,57 грн/л.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что некачественный бензин или дизель может ухудшить работу топливной системы и ускорить износ деталей двигателя. После заправки сомнительным топливом автомобиль может начать двигаться рывками, а его разгон становится менее динамичным.

Также Новини.LIVЕ писали о спросе на подержанные малолитражные автомобили. Однако долговечность таких машин можно оценить только после длительной эксплуатации. Специалисты Auto Bild испытали десять компактных моделей на дистанции 100 тысяч километров, а затем разобрали их, чтобы проверить состояние деталей и определить степень износа.