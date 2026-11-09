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Головна Авто Бензин майже по 90 гривень: ціни на АЗС України сьогодні

Бензин майже по 90 гривень: ціни на АЗС України сьогодні

Ua ru
9 листопада 2026 16:23
Ціни на бензин, дизель та автогаз 9 листопада в Україні: вартість на АЗС
Автозаправний комплекс мережі ОККО. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 9 листопада, середні ціни на пальне в Україні змінилися по-різному. Літр бензину А-95 коштує 89,58 грн, преміального А-95 — 93,36 грн, а А-92 — 85,50 грн. Дизельне пальне продають у середньому по 104,54 грн за літр, автомобільний газ — по 60,51 грн. Найбільше за попередній день подорожчав автогаз, тоді як зміни вартості бензину та дизеля були незначними.

Дані оприлюднив портал minfin.com.ua, передає Новини.LIVЕ.

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Ціни на пальне в Україні

За даними Мінфіну, бензин А-95 за добу додав у ціні 1 копійку за літр. Така сама зміна відбулася і з преміальним бензином у протилежному напрямку — він подешевшав на 1 копійку. Вартість А-92 не змінилася.

Дизельне пальне стало дешевшим на 3 копійки за літр. Натомість автомобільний газ подорожчав одразу на 58 копійок. Порівняння проводили з попереднім робочим днем — п'ятницею, 6 листопада.

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Скільки коштує бензин і дизель на АЗС

У різних мережах автозаправних станцій ціни відрізняються. Зокрема, вартість пального становить:

Читайте також:
  • Укрнафта: бензин А-95 — 87,90 грн/л, дизель — 103,90 грн/л, автогаз — 58,90 грн/л.
  • SOCAR: бензин А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 107 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.
  • ОККО: бензин А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 106,90 грн/л, автогаз — 61,90 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: бензин А-95 — 86,99 грн/л, дизель — 102,29 грн/л, автогаз — 59,15 грн/л.
  • WOG: бензин А-95 — 92,90 грн/л, дизель — 106,90 грн/л, автогаз — 61,50 грн/л.
  • UPG: бензин А-95 — 88,90 грн/л, дизель — 102,90 грн/л, автогаз — 59,90 грн/л.
  • BVS: бензин А-95 — 89,90 грн/л, дизель — 109 грн/л, автогаз — 58,57 грн/л.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що неякісний бензин або дизель може погіршити роботу паливної системи та прискорити зношення деталей двигуна. Після заправки сумнівним пальним автомобіль може почати рухатися ривками, а його розгін стає менш динамічним. 

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Також Новини.LIVЕ писали про попит на вживані малолітражні автомобілі. Проте довговічність таких машин можна оцінити лише після тривалої експлуатації. Фахівці Auto Bild випробували десять компактних моделей на дистанції 100 тисяч кілометрів, а потім розібрали їх, щоб перевірити стан деталей і визначити рівень зношення.

ціни на паливо бензин пальне автогаз Ціни на пальне дизель
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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