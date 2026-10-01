Без частых ремонтов: какое подержанное авто советуют механики

Toyota Yaris Hybrid 2017 года. Фото: netcarshow.com

На вторичном рынке покупатели ищут машины с минимальными затратами на дальнейшее обслуживание. Опытные мастера СТО ежедневно видят реальное состояние узлов транспортных средств после сотен тысяч километров пробега. Подержанные автомобили марки Toyota давно считаются образцом долговечности и простоты конструкции. Британские специалисты вновь подтвердили эту репутацию и назвали одну из самых надежных моделей хэтчбеков для города.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Реклама

Секрет популярности

Главным фаворитом среди компактных моделей специалисты считают Toyota Yaris, особенно с гибридной силовой установкой. Японский производитель совершенствует эту систему на протяжении многих лет, поэтому она работает без сбоев. В отличие от сложных турбированных двигателей, этот вариант отличается исключительной долговечностью и низким расходом топлива.

Дополнительным плюсом является доступная стоимость запчастей и простота обслуживания. Автомобиль отлично подходит для ежедневных поездок на работу или движения в городских пробках. Владельцы таких машин почти никогда не обращаются в сервисы за капитальным ремонтом.

Альтернативные варианты

Хорошим вариантом в этом же классе механики называют также Opel Corsa. Немецкая модель предлагает чуть больше пространства в салоне и лучший комфорт на неровной дороге. Она дешева в эксплуатации, хотя по общей надежности уступает японскому хэтчбеку.

Читайте также:

В то же время у японской машины есть один существенный недостаток, на который стоит обратить внимание перед покупкой. Речь идет о склонности кузова к коррозии после нескольких лет эксплуатации. Владельцам советуют сразу проводить качественную антикоррозионную обработку после приобретения.

Проблемные модели

На противоположном конце рейтинга оказались автомобили концерна Jaguar Land Rover. Эксперты предостерегают от покупки этих моделей из-за частых и дорогостоящих поломок. Среди типичных проблем называют утечки масла, сбои пневматической подвески и сложные неисправности двигателей.

Подобные замечания касаются и некоторых электрических версий люксового сегмента. Они порой разочаровывают сбоями электроники и системы зарядки. Ремонт таких машин требует значительных финансовых затрат.

Ранее Новини.LIVE писали, какой гибридный кроссовер заставит забыть о Toyota RAV4. Модель разработали для водителей, которым нужно практичное транспортное средство без переплаты за лишние габариты.

Также читайте, почему некоторые подержанные автомобили стоят дороже новых. Подобная аномалия обычно касается редких суперкаров, но сейчас она охватила даже массовый сегмент.