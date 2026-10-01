Без частих ремонтів: яке вживане авто радять механіки

Toyota Yaris Hybrid 2017 року. Фото: netcarshow.com

На вторинному ринку покупці шукають машини з мінімальними витратами на подальше обслуговування. Досвідчені майстри СТО щодня бачать реальний стан вузлів транспортних засобів після сотень тисяч кілометрів пробігу. Вживані автомобілі марки Toyota давно вважають зразком довговічності та простоти конструкції. Британські фахівці знову підтвердили цю репутацію та назвали один з найстійкіших хетчбеків для міста.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Секрет популярності

Головним фаворитом серед компактних моделей фахівці вважають Toyota Yaris, особливо з гібридною силовою установкою. Японський виробник удосконалює цю систему роками, тому вона працює без збоїв. На відміну від складних турбованих моторів, цей варіант пропонує виняткову довговічність та низьку витрату пального.

Додатковим плюсом є доступна вартість запчастин та легкий сервіс. Автомобіль чудово підходить для щоденних поїздок на роботу чи руху міськими заторами. Власники таких машин майже ніколи не звертаються до сервісів за великим ремонтом.

Альтернативні варіанти

Хорошим варіантом у цьому ж класі механіки називають також Opel Corsa. Німецька модель пропонує трохи більше простору в салоні та кращий комфорт на нерівній дорозі. Вона є дешевою в експлуатації, хоча за загальною надійністю поступається японському хетчбеку.

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Водночас японська машина має один суттєвий недолік, на який варто звернути увагу перед купівлею. Йдеться про схильність кузова до корозії після кількох років експлуатації. Власникам радять одразу робити якісну антикорозійну обробку після придбання.

Проблемні моделі

На протилежному боці рейтингу опинилися автомобілі концерну Jaguar Land Rover. Експерти застерігають від купівлі цих моделей через часті та дорогі поломки. Серед типових проблем називають витікання мастила, збої пневматичної підвіски та складні неполадки моторів.

Подібні зауваження стосуються і деяких електричних версій люксового сегмента. Вони часом розчаровують збоями електроніки та системи заряджання. Ремонт таких машин вимагає значних фінансових витрат.

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