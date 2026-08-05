Плюсы и минусы Honda Accord: честный обзор от механика

Honda Accord 2026 года. Фото: edmunds.com

Долгое время седан Honda Accord оставался одним из самых популярных семейных автомобилей на рынке. Однако в последнее время модель уступает лидерство по объемам продаж конкуренту Toyota Camry. Опытный автомеханик Скотти Килмер разобрал базовую версию модели 2026 года и сравнил ее с главным конкурентом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

Силовой агрегат

Под капотом базовой версии установлен 1,5-литровый турбодвигатель мощностью около 190 л.с. В отличие от гибридной Toyota Camry, которая предлагает на 30 л.с. больше и расходует около 4,5 л/100 км, турбированный двигатель потребляет около 7,5 л/100 км (а при агрессивной езде и частых пробках в городе даже 9 л/100 км). Турбина создает дополнительное давление, из-за чего ресурс такого двигателя будет меньше, чем у классических атмосферных двигателей или гибридных систем.

Производитель рекомендует использовать моторное масло 0W-20 для надлежащей защиты турбины. Для обеспечения длительного срока службы агрегата замену масла и фильтра следует проводить каждые 8000 км.

Ценителям максимальной надежности и экономии топлива лучше обратить внимание на более дорогую гибридную модификацию без турбонаддува.

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Салон и оснащение

Интерьер оснащен комфортными тканевыми сиденьями, которые хорошо сохраняют внешний вид и не перегреваются на солнце. Центральный экран мультимедиа выглядит несколько отстраненно, но цифровая приборная панель выполнена качественно. Уже в базовой комплектации присутствуют адаптивный круиз-контроль, система удержания тормозов Brake Hold и функция отключения системы старт-стоп.

Салон предлагает достаточно места для пассажиров заднего ряда и вместительный багажник. Важным преимуществом является наличие запасного колеса и домкрата под полом багажника, от которых отказываются другие бренды. Модель имеет передний привод, который дешевле в обслуживании, чем полный привод.

На дороге

Во время движения турбомотор демонстрирует хорошую динамику, хотя для срабатывания турбины требуется некоторое время. Подвеска отлично гасит неровности дороги, а управление остается четким и предсказуемым. Камера заднего вида предлагает несколько режимов, в том числе широкоугольный для безопасного выезда с парковки.

В целом базовый седан предлагает высокий уровень комфорта, надежность и доступную цену. Классические седаны постепенно возвращают популярность среди автовладельцев из-за высокой стоимости кроссоверов.

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