Audi анонсировала новый кроссовер Q3 — фото и детали

Audi показала первые фото нового кроссовера Q3
Немецкая компания Audi анонсировала презентацию нового кроссовера Q3 2026 года, который получит значительные улучшения в новом поколении. Мир увидит новый автомобиль уже в скором времени.
Audi уже опубликовала первые тизерные изображения нового Q3, сам дебют автомобиля запланирован на 16 июня, пишет MotorCar.
Новый кроссовер уже обещает установить "стандарты в нескольких аспектах". Его прототипы тестируются на дорогах почти год.
Что известно о новой Audi Q3
Новые изображения подтверждают, что производитель собирается оставить знакомые черты модели, но добавит современные мотивы.
Отдельно выделяются фары, где, кажется, будет использована новейшая интеллектуальная светодиодная технология.
Дизайн сочетает знакомые линии Q3 с элементами новых А5 и А6.
Технически, будущий Audi Q3 должен базироваться на платформе, которую уже использует Cupra Terramar.
Напомним, Volvo создала "умный" ремень безопасности, который должен предоставлять лучшую защиту для водителей и пассажиров благодаря данным в режиме реального времени,
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