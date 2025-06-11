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Главная Авто Audi показала первые фото нового кроссовера Q3

Audi показала первые фото нового кроссовера Q3

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Дата публикации 11 июня 2025 17:30
Audi анонсировала новый кроссовер Q3 — фото и детали
Audi Q3. Фото: audi-mediacenter.com
Ключові моменти Что известно о новой Audi Q3

Немецкая компания Audi анонсировала презентацию нового кроссовера Q3 2026 года, который получит значительные улучшения в новом поколении. Мир увидит новый автомобиль уже в скором времени.

Audi уже опубликовала первые тизерные изображения нового Q3, сам дебют автомобиля запланирован на 16 июня, пишет MotorCar.

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Новый кроссовер уже обещает установить "стандарты в нескольких аспектах". Его прототипы тестируются на дорогах почти год.

Audi Q3
Новая Audi Q3 новая Audi Q3. Фото: audi-mediacenter.com

Что известно о новой Audi Q3

Новые изображения подтверждают, что производитель собирается оставить знакомые черты модели, но добавит современные мотивы.

Отдельно выделяются фары, где, кажется, будет использована новейшая интеллектуальная светодиодная технология.

Дизайн сочетает знакомые линии Q3 с элементами новых А5 и А6.

Технически, будущий Audi Q3 должен базироваться на платформе, которую уже использует Cupra Terramar.

Напомним, Volvo создала "умный" ремень безопасности, который должен предоставлять лучшую защиту для водителей и пассажиров благодаря данным в режиме реального времени,

Германия транспорт авто автомобиль Audi
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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