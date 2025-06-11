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Головна Авто Audi показала перші фото нового кросовера Q3

Audi показала перші фото нового кросовера Q3

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 17:30
Audi анонсувала новий кросовер Q3 — фото та деталі
Audi Q3. Фото: audi-mediacenter.com
Ключові моменти Що відомо про нову Audi Q3

Німецька компанія Audi анонсувала презентацію нового кросовера Q3 2026 року, який отримає значні покращення в новому поколінні. Світ побачить новий автомобіль вже незабаром.

Audi вже опублікувала перші тизерні зображення нового Q3, сам дебют автомобіля запланований на 16 червня, пише MotorCar

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Новий кросовер вже обіцяє встановити "стандарти в кількох аспектах". Його прототипи тестуються на дорогах майже рік. 

Audi Q3
Нова Audi Q3. Фото: audi-mediacenter.com

Що відомо про нову Audi Q3

Нові зображення підтверджують, що виробник збирається залишити знайомі риси моделі, але додасть сучасні мотиви. 

Окремо виділяються фари, де, видається, буде використана новітня інтелектуальна світлодіодна технологія.

Дизайн поєднує знайомі лінії Q3 з елементами нових А5 та А6.

Технічно, майбутній Audi Q3 має базуватись на платформі, яку вже використовує Cupra Terramar. 

Нагадаємо, Volvo створила "розумний" пасок безпеки, який має надавати кращий захист для водіїв та пасажирів завдяки даним у режимі реального часу,

Німеччина транспорт авто автомобіль Audi
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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