Американский кроссовер незаметно опережает конкурентов из Японии

Chevrolet Traverse 2026 года. Фото: motortrend.com

Сергей Якуба Редактор

Японские кроссоверы долгое время удерживали лидерство в семейном сегменте благодаря надежности и практичности. Однако в последние годы американские производители проделали масштабную работу над качеством интерьеров, безопасностью и топливной экономичностью. Новый полноразмерный Chevrolet Traverse 2026 года стал доказательством того, что американский автомобиль может конкурировать с признанными азиатскими бестселлерами. Модель предлагает сбалансированные характеристики, разрушая старые стереотипы о расточительности машин из США.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Японские стандарты

Большие кроссоверы Toyota Grand Highlander и Honda Pilot заслужили репутацию безотказных автомобилей. Они предлагают покупателям высокую ликвидность, низкую стоимость содержания и эффективные гибридные установки.

Эксперты JD Power оценили надежность кроссовера Honda Pilot 2026 года на высокие 81 балл из 100, а Toyota Grand Highlander получил 82 балла. Азиатские бренды стали настоящими экспертами в плавном совершенствовании каждого следующего поколения без кардинального изменения проверенных рецептов. Они редко выглядят самым ярким образом на дороге, однако стабильно выполняют свои задачи на протяжении десятилетий эксплуатации.

Американский ответ

Полноценное обновление Chevrolet Traverse принесло на рынок брутальный и квадратный силуэт с высокой линией капота и большой решеткой радиатора. Салон предлагает объем 4120 л и способен вместить до восьми пассажиров в базовой комплектации. В более дорогих вариантах устанавливаются раздельные капитанские кресла второго ряда, что повышает уровень комфорта во время дальних поездок.

Цифровое оснащение уже в базовой комплектации включает огромный 17,7-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и 11-дюймовую приборную панель с поддержкой беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Топовые версии RS и High Country предлагают вентиляцию сидений, премиальную аудиосистему Bose, проекционный дисплей и автопилот Super Cruise. По объему багажника этот американский автомобиль уверенно лидирует в своем классе, предлагая до 2780 л полезного пространства при сложенных сиденьях.

Цифры и факты

Под капотом кроссовера установлен 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 2,5 л мощностью 328 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Показатели расхода топлива в смешанном цикле составляют 10,7 л/100 км для версии с передним приводом FWD и 11,2 л/100 км для модификации с полным приводом AWD. Автомобиль способен буксировать тяжелый прицеп массой до 2268 кг.

Уровень надежности Chevrolet Traverse 2026 года по оценке JD Power составляет 83 балла из 100, что позволяет ему обойти японских конкурентов от Toyota и Honda. При этом стартовая стоимость модели в США колеблется в пределах от 40 800 до 55 400 долларов. Это делает покупку большого американского SUV более выгодной, чем приобретение аналогичных по оснащению азиатских конкурентов.

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