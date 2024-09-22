Цены на топливо 22 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине

Актуальные цены на топливо в Украине — как изменилась стоимость на АЗС сегодня
За последние сутки цены на топливо в Украине остались стабильными. Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на АЗС не претерпела никаких изменений.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о топливе 22 сентября вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 22 сентября
По данным мониторингового портала, 22 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,14 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,63 грн/л;
- дизельное топливо — 52,69 грн/л;
- сжиженный газ — 32,21 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,54 грн/л;
- А-92 — 53,56 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,72 грн/л;
- сжиженный газ — 30,91 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 22 сентября
Топливо бренда "Евро-95" 22 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,42 грн/л.
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