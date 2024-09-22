Ціни на пальне 22 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

Актуальні ціни на пальне в Україні — як змінилась вартість на АЗС сьогодні
Протягом останньої доби ціни на пальне в Україні залишились стабільними. Вартість бензину, дизельного палива та автогазу на АЗС не зазнали жодних змін.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 22 вересня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 22 вересня
За даними моніторингового порталу, 22 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,14 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,63 грн/л;
- дизельне пальне — 52,69 грн/л;
- скраплений газ — 32,21 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,54 грн/л;
- А-92 — 53,56 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,72 грн/л;
- скраплений газ — 30,91 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 22 вересня
Пальне бренду "Євро-95" 22 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,42 грн/л.
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