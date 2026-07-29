100 000 водителей назвали ТОП-10 самых надежных автомобилей

Tesla Model 3 2025 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Рост цен на запчасти и сервисное обслуживание заставляет водителей искать машины, которые редко требуют посещения СТО. Британский рейтинг Driver Power собрал оценки 100 000 реальных владельцев, которые проверили свои автомобили на выносливость и долговечность. В итоге для каждой модели рассчитали индекс удовлетворенности и надежности в виде общего балла от 0% до 100%.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Тройка лидеров

Первое место занял электроседан Tesla Model 3 с результатом 90,54%. Владельцы отмечают низкие эксплуатационные расходы, отличную динамику и запас хода версии Long Range AWD до 600 км.

Второе место занял компактный кроссовер Volkswagen T-Roc с показателем 90,48%. Автомобиль получил высокие оценки за комфорт, практичный салон и доступное обслуживание.

Тройку замыкает хэтчбек BMW 1 Series, набравший 90,36%. Машина поразила водителей качеством отделки и управляемостью, хотя пространство на заднем ряду оказалось ограниченным.

Оценки кроссоверов

Японская Mazda CX-30 заняла четвертое место с результатом 90,31% благодаря богатой комплектации и экологичности, а купеобразный BMW 2 Series занял пятое место с показателем 90,21% за спортивный характер. Городская Toyota Aygo X набрала 89,66% и оказалась одной из самых надежных в своём классе.

Шведский кроссовер Volvo XC40 набрал 89,61%, а японская Toyota C-HR получила 89,50%, порадовав безопасностью и низким расходом топлива. Замыкают рейтинг семейные кроссоверы Opel Grandland с результатом 89,29% и Ford Kuga с 88,85%, которые продемонстрировали высокий уровень практичности и выносливости подвески.

ТОП-10 автомобилей

В итоговый список вошли кроссоверы, городские хэтчбеки, седаны и премиальные автомобили:

Tesla Model 3: 90,54% Volkswagen T-Roc: 90,48% BMW 1 Series: 90,36% Mazda CX-30: 90,31% BMW 2 серии: 90,21% Toyota Aygo X: 89,66% Volvo XC40: 89,61% Toyota C-HR: 89,50% Opel Grandland: 89,29% Ford Kuga: 88,85%

Ранее Новини.LIVE писали, какая модель электромобиля Tesla является лучшей. Автоэксперт, который тестировал абсолютно все автомобили этого бренда, откровенно ответил на этот вопрос.

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