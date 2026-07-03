Розкритикований електромобіль Ferrari миттєво став хітом у Китаї

Електромобіль Ferrari Luce. Фото: Ferrari

Сергій Якуба Редактор

Перший електричний суперкар Ferrari Luce викликав багато суперечок одразу після свого дебюту. Традиційні шанувальники марки критикують нетиповий дизайн кузова та відсутність класичного звуку мотора. Проте реальний рівень продажів доводить, що італійський автовиробник знайшов свою аудиторію. Офіційні дилери в Китаї фіксують ажіотажний попит на новинку ще до її появи в автосалонах. Кількість зібраних попередніх замовлень з реальними грошовими депозитами перевершила найоптимістичніші очікування керівництва компанії.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

Шалений попит

Ще до офіційного старту продажів моделі в Китаї уся перша квота для цієї країни з 88 автомобілів вже повністю розпродана. Місцеві бізнес-видання повідомляють, що представництво марки в Пекіні продовжує приймати нові заявки від заможних клієнтів. Виробник готовий збільшити обсяги постачання для китайського ринку через величезний інтерес до новинки.

Генеральний директор компанії Бенедетто Вінья підтвердив отримання великої кількості передплат. Точну цифру замовлених екземплярів італійський бренд планує розкрити вже найближчим часом. Це покаже реальний рівень популярності нової моделі на глобальному ринку.

Початкова ціна на електрокар у Китаї становить 3 988 000 юанів (близько 586 600 доларів). Ця ціна нижча ніж для Європи та США. Luce є чистим електромобілем (EV), тому покупці в КНР звільняються від 40% державного споживчого податку на розкішні авто з ДВЗ.

Технічні дані

Суперкар оснащений чотирма потужними електродвигунами, які сумарно видають 1050 к.с. При цьому головні зусилля інженерів були спрямовані на створення максимального затишку всередині машини. Салон отримав орієнтоване на комфорт преміальне оснащення.

Такий підхід став повною несподіванкою для фанатів безкомпромісних перегонових болідів минулих поколінь. Проте саме ставка на технологічність та високий статус допомогла завоювати серця нових покупців. Електромобіль, попри критику та скепсис традиційних шанувальників бренду, має всі шанси стати головним фінансовим успіхом року для автовиробника.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки водії переплачують за марку автомобіля. Ferrari залишається абсолютним світовим лідером за показником заробітку з кожної реалізованої одиниці.

Також читайте, чому Ferrari забороняє купувати свої машини деяким знаменитостям. Фінансова спроможність є лише однією з багатьох умов для отримання права на купівлю чергової новинки від італійського виробника.