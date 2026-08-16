Рейтинг найнадійніших марок автомобілів у 2026 році

Lexus знову визнаний найнадійнішим автомобільним брендом. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Під час вибору нового чи вживаного транспорту потенційні покупці найчастіше зважають на довговічність авто та відсутність частих поломок. Кожен водій прагне придбати надійну машину, яка щоранку легко запускається та не вимагає постійних візитів до сервісного центру. Визначення найстійкішого бренду залежить від методології оцінювання різних аналітичних організацій. Проте кілька виробників роками утримують позиції беззаперечних лідерів ринку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

Беззаперечні лідери

Японські бренди Toyota та Lexus залишаються головним орієнтиром надійності у світі. Їхні моделі регулярно посідають перші сходинки в рейтингах завдяки низькій частоті ремонтів та надійним силовим агрегатам.

Багато власників цих машин спокійно долають понад 320 000 км пробігу без серйозних поломок. Для підтримки робочого стану автомобілям цих марок зазвичай вистачає лише вчасного базового обслуговування.

Надійні альтернативи

Останніми роками суттєвий прогрес показує марка Subaru. Спрощення модельного ряду, спільні платформи та перевірені опозитні мотори дозволили бренду випустити популярні та довговічні кросовери.

Інші японські марки також зберігають міцну репутацію. Консервативний підхід Mazda до розробки атмосферних моторів та перевірені технічні рішення Honda роблять їх надійним вибором на вторинному ринку.

Індивідуальний вибір

Експерти зазначають, що загальний рейтинг марки не завжди гарантує відсутність проблем у конкретної машини. Навіть надійні бренди іноді випускають невдалі модифікації, водночас у менш популярних марок трапляються вдалі екземпляри.

Загалом за аналітичними даними до переліку найнадійніших брендів стабільно входять:

Lexus

Toyota

Subaru

Mazda

Honda

Buick

Hyundai

Німецькі преміальні марки BMW та Porsche за останні роки також суттєво покращили показники довговічності. Проте у разі виникнення несправностей їхній ремонт коштує водіям значно дорожче.

Раніше Новини.LIVE писали про найнадійніші компактні автомобілі, які можна купити прямо зараз. Фахівці зібрали п'ятірку машин на основі досліджень аналітичних агентств JD Power, Consumer Reports та iSeeCars 2026 року.

Також 100 000 водіїв назвали ТОП-10 кращих автомобілів. Для кожної моделі вирахували індекс задоволеності та надійності у вигляді загального балу від 0% до 100%.