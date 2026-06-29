Рейтинг найкращих автомобілів, випущених на території США

Honda Civic Hybrid 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сергій Якуба Редактор

Купівля автомобіля американського виробництва тепер супроводжується податковими пільгами у США. Експерти Consumer Reports протестували моделі у 10 різних категоріях, щоб знайти найкращі варіанти на ринку. Оцінка проводилася на основі дорожніх випробувань, даних про надійність, опитувань власників та загального рівня безпеки. До фінального списку потрапили як класичні бензинові машини, так і сучасні гібриди та електромобілі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Quartz.

Легкові моделі

Гібридний хетчбек Honda Civic Hybrid отримав високі оцінки за чітке керування та потужність 200 к.с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 7,5 с, а середня витрата пального становить близько 5,3 л/100 км порівняно з 7,1 л/100 км у звичайної версії.

Нова Toyota Camry тепер продається виключно як гібрид з двигуном об'ємом 2,5 л та середньою витратою 4,9 л/100 км. Цей седан хвалять за плавний хід, зручні сидіння та покращені показники довгострокової надійності.

Компактний кросовер Subaru Crosstrek американського виробництва оснащений мотором потужністю 180 к.с., повним приводом та витрачає 8,1 л/100 км. Експерти відзначають його здатність легко поглинати нерівності дороги під час легкого бездоріжжя.

Новий Subaru Forester Hybrid поєднує фірмову хорошу оглядовість з електричною начинкою від Toyota, видаючи 194 к.с. та споживаючи значно менше пального, ніж стандартна бензинова модифікація.

Місткі кросовери

Для великих родин чудово підійде Toyota Grand Highlander Hybrid, який пропонує повноцінні місця для дорослих пасажирів на всіх трьох рядах. Гібридна установка на 245 к.с. споживає 6,7 л/100 км, що є відмінним результатом для машини такого розміру.

Кросовер BMW X3 у базовій версії отримав турбомотор потужністю 255 к.с. та м'яку гібридну систему. Ця модель пропонує водіям азартну керованість, а для максимальних емоцій доступна спортивна версія на 393 к.с.

Преміальний кросовер BMW X5 виділяється розкішним салоном з оздобленням деревом та шкірою, а його бензинова версія витрачає 10,2 л/100 км. Підзарядний гібрид цієї моделі може проїхати до 63 км виключно на електриці, що повністю покриває щоденні поїздки по місту.

Електричний кросовер Tesla Model Y залишається світовим бестселером з запасом ходу до 574 км. Оновлення принесло машині покращену шумоізоляцію, якісніші матеріали інтер'єру та додатковий 8-дюймовий екран для пасажирів заднього ряду.

Потужні пікапи

У класі пікапів високі бали набрав Honda Ridgeline з двигуном V6 потужністю 280 к.с. Завдяки унікальній конструкції кузова цей автомобіль забезпечує рівень комфорту та керованості звичайного легкового кросовера. Практичною особливістю моделі стали відкидні борти та великий закритий залізничний бокс, вбудований безпосередньо у підлогу вантажної платформи.

Знаменитий повнорозмірний пікап Ford F-150 суттєво покращив свої позиції завдяки роботі виробника над надійністю вузлів. Найкращим вибором експерти вважають турбований гібридний варіант потужністю 430 к.с. Ця модифікація видає величезний крутний момент для впевненого транспортування важких вантажів і оснащена системою автоматичного керування на шосе.

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